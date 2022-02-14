股神投資觀：持有黃金 不如投資股票

藝術家卡斯泰羅在紐約中央公園展出的純金立方體。（美聯社）

紐約曼哈頓中央公園(Central Park)2月第一個周末出現1枚巨大的純金立方體，馬上引起注意；那是德國藝術家卡斯泰羅(Niclas Castello)的作品，旨在讓參觀者思考金錢價值。

藝術品價值除了來自藝術品本身的美感，也取決於旁觀者的個人看法，無論用什麼形式衡量，這個由20多磅純金打造的立方塊依目前金價推估，約值1200萬美元。

對藝術鑑賞家來說，金閃閃的立方大盒子應象徵某種東西，比方說有機會購買與該藝術品一起推出的加密貨幣 Castello；但投資 者未必這麼想，反而會想到投資鉅子巴菲特 (Warren Buffett)用來解釋投資黃金恐非明智之舉的著名比喻。

巴菲特稱黃金為「非生產性」資產，正如他2011年致股東信中所定義的那樣，這種資產永遠不會產生任何東西，購買者明知如此，卻總希望其他人將來付更高價錢購買。

為了表達對黃金的看法，巴菲特在致股東信中引領大家想像他擁有全世界所有的黃金(當時約17萬公噸)，將這些黃金融合成一個每邊約68呎的立方體，大小很適合放在棒球內場。

在巴菲特發出這封信的2011年間，黃金價格與今天相差不遠，依此推估，他想像中的立方金磚價值達9兆6000億美元；巴菲特在信中說，有了這筆錢，足可坐擁全美4億英畝農田、16個當時全球最賺錢並支付豐厚股息的石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)，之後還留有1兆美元。

巴菲特說，如果想知道自己希望長期擁有什麼(資產)，不妨想想(這些資產)幾十年後會讓您擁有什麼。

巴菲特在信中提到，一個世紀後，4億英畝農田將生產數量驚人的玉米、小麥、棉花和其他作物，無論流通貨幣是什麼，農田都將繼續產出寶貴的資源；至於埃克森美孚，可能已向股東提供數兆元股息，並將繼續持有價值數兆美元的資產，更何況(您)擁有16家埃克森美孚公司。

相對的，手中握有的立方體大金磚多年後將依然只是一個純金立方體， 一個世紀後，金價可能更高或更低，巴菲特打趣道，到時候您可撫摸著立方體，但無論如何都得不到回應。

黃金和加密貨幣是投機資產，其價格不會隨著企業收益或現金流等基本面而變化，而是隨著交易者願意支付的價格波動。

巴菲特2020年接受CNBC採訪時談到加密貨幣說，加密貨幣不會複製、不會發出支票，什麼也做不了，買加密貨幣的人希望其他人出現支付更多錢，但最後那個人就碰到大問題了。

巴菲特認為，股價增長是由全球經濟成長所帶動，多元化投資股票比起投機性的壓注黃金或加密貨幣價格更可能產生長期複利；針對投資股票和投機這兩大類，長期而言，投資股票馬上被證明是贏家，況且不需要投資者推斷行情波動的時間點，將是迄今為止最安全的選擇。

您或許跟許多投資者一樣，認為持有黃金或加密貨幣可為美元貶值對沖避險；但金融專家指出，持有加密貨幣或黃金也很不穩定，面對通貨膨漲，目前為止加密貨幣尚無有高通脹時期下的交易紀錄，黃金紀錄則好壞參半。

新澤西州普林斯頓EKS Associates註冊財務規畫師兼負責人虎克(Howard Hook)指出，從歷史上看，大盤股市漲幅一直超過商品成本，所以，真正因應購買力下降的唯一方法是購買多數情況下漲幅超過通膨、卻有時會下跌的投資標的，具體來說，就是投資股票共同基金和指數基金，而不是個股。

理財業者BMO Wealth Management投資長斯特里奇(Mike Stritch)表示，如果希望投資標的行情不斷上漲，請選擇競爭優勢強過同業對手、擁有忠實客戶的公司，擁有訂價主導權和維持利潤率能力的公司通常在通脹下表現良好，他也推崇房地產，如果通貨膨漲持續存在，房地產可將通膨壓力轉嫁為租金上漲，所以表現看好。

巴菲特深信，長期來看，投資領先公司將持續獲得回報。

在2011年致股東信中，巴菲特說，無論一世紀後的貨幣是黃金、貝殼、鯊魚牙或一張紙，人們都願意以每天幾分鐘的勞力報酬換取可口可樂或一些花生脆片，未來，美國人將比現在移動更多商品、消費更多食物、需要更多生活空間。人們永遠會用所生產的東西換取別人生產的東西。