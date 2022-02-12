桑默斯籲Fed急停QE抗通膨 克魯曼反對震撼療法

美國通膨率衝上40年最高，聯準會（Fed）該如何因應？兩大經濟學泰斗克魯曼（左）和桑默斯11日分別就此議題表示意見。圖／彭博資訊

美國1月通膨年增率竄升到7.5%的40年高點，聯準會（Fed）是否加快升息 步調引起關注。兩大經濟學泰斗桑默斯（Lawrence Summers）與克魯曼 （Paul Krugman）11日都對此發表看法，前者敦促Fed緊急喊停量化寬鬆（QE）計畫，後者認為沒必要祭出大幅升息的「震撼療法」。

桑默斯觀點

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯11日上彭博電視節目「華爾街一周」時呼籲，Fed應立刻召開緊急會議，宣布終結量化寬鬆（QE）購債計畫，比原訂下月結束的時間點提前，藉此宣示央行馴伏通膨的決心。

桑默斯說：「Fed應該開特別會議結束QE，現在就開！」他強調：「通膨率7.5%，勞動市場是兩世代以來最緊繃，經濟已經這樣了，央行還擴大資產負債表，說荒謬一點也不為過。」

美國通膨率持續攀升，桑默斯認為這證實Fed行動慢了好幾拍。他並敦促Fed「明天」就開會宣布停止收購債券，以示抗通膨決心。負責Fed利率 政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定3月15日至16日舉行例會，就在購債計畫原訂終止日之後。

市場如今預期，Fed 3月舉行貨幣決策會議時，可望宣布提高基準利率，且一口氣調高基準利率2碼（0.5個百分點）的機率大增。桑默斯預估，Fed下月升息1碼或2碼的機率「五五波」。他認為，Fed的行動和政策指引都不該「偏鴿」得出乎市場意料。

克魯曼觀點

同日，2008年獲諾貝爾經濟學獎的紐約市立大學教授克魯曼表示，他從來就不認為QE是有效政策，所以不反對結束QE。他也認為，現在是Fed開始提高利率的時候了，但強調此刻通膨還沒演變到「危機」地步，決策官員大可按部就班收緊貨幣政策。

克魯曼11日在彭博電視節目「權力平衡」接受訪問時說：「現在經濟顯然非常熱，讓它稍稍降溫是Fed職責所在。」但他強調，現在需要的「絕對不是震撼療法」。

他認為，面對此時的通膨率，沒必要驚慌。他指出，較長期的「通膨預期」指標仍遠低於短期指標。克魯曼說：「這不是危機。此刻未見到通膨已在經濟生根的跡象。Fed仍有讓經濟軟著陸（soft landing）的調控空間--但Fed必須開始行動。」

克魯曼說，Fed若能避免高通膨預期嵌入經濟，那麼要努力的目標就是中性利率（neutral rate）——這波升息的終點利率。他說：「這裡指的目標，我所謂的『軟著陸』，意思是不要為了把通膨壓下來，而必須（調升利率到）把經濟推入衰退的地步。」

他認為，Fed這波升息必須「步調一致」（consistently），直到引燃物價上漲壓力的經濟過熱消散為止。

華爾街觀點

基於美國物價和工資漲勢加速，華爾街銀行和交易員已紛紛上調對Fed升息次數的預測。

高盛如今預期Fed今年將升息七次，而花旗、德意志銀行和匯豐（HSBC）現在認為3月將一口氣升息2碼，與野村的看法趨於一致。