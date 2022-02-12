白宮警告：晶片業應分散供應鏈 慎防俄報復制裁

俄羅斯可能以關鍵原物料作為報復國際制裁工具。（路透）

知情人士透露，白宮已警告晶片 業盡量分散供應鏈，以防俄羅斯 藉由阻止獲得關鍵材料來報復美國威脅的出口限制。

市場研究機構Techcet在1日發表的報告中，強調許多半導體製造商高度依賴俄羅斯和烏克蘭 生產的購氖、鈀等重要原物料。俄羅斯可能以此報復美國制裁的可能性最近幾天甚囂塵上。

Techcet估計，美國90%以上半導體使用的氖原料來自烏克蘭，而美國35%的鈀來自俄羅斯。

Techcet指出，氖對用於製造晶片的雷射至關重要，是俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，然後在烏克蘭進行純化。鈀用於感應器和儲存器以及其他應用。

拜登政府威脅，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄羅斯實施全面的出口管制。俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過10萬名部隊，但始終否認計畫發動襲擊。

某些晶片製造商一直在評估供應鏈，以確認烏克蘭衝突的潛在影響。一位不願透露姓名人士承認，該公司一直在調查氖氣和其他氣體的供應情況，其中一些來自烏克蘭。

他說，「即使烏克蘭發生衝突，它也不會切斷供應，但會推高價格。」「市場會收縮，這些氣體會變得非常稀缺。但不會停止半導體製造。」

另一位電源晶片設計新創公司高管指出，烏克蘭的動盪導致稀有氣體價格上漲，並可能導致供應問題。像氟就是另一種烏克蘭大量供應的氣體，可能會受到影響。

英特爾發言人摩斯(William Moss)表示，該公司預計氖氣供應不會受到任何影響。

但問題仍然令人擔憂，因為全球晶片供應吃緊，預計晶片訂單只會繼續回升。Techcet估計，未來4年對所有半導體材料的需求將增加37%以上，因英特爾、三星和台灣台積電最近在俄亥俄州、亞利桑納州和德州大舉建廠。