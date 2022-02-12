大幅升息？Fed可能還是步步為營

幾位聯準會(Fed)官員在私下和公開場合都對聖路易斯Fed行長布拉德(Jim Bullard)大幅升息 的說法提出反駁，認為Fed可能一開始仍將採取步步為營的策略。

這些官員的言論顯示，市場可能錯將布拉德的論點解讀為大多數Fed官員和領導層都有相同看法。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)在10日通膨報告發布後告訴《CNBC》，「我的觀點沒有改變」，今年升息3到4次，可能從升息25個基點開始。

勞工部 報告顯示消費者物價指數(CPI)同比上漲 7.5%，創下40年新高。布拉德隨後表示，他預期7月前升息100個基點「八九不離十」，包括可能一次升息50個基點，甚至可能在會議之間逕行宣布升息。

在他發表評論和債券殖利率 飆升後，以往對通膨報告不屑一顧的美股大幅拋售。2年期國債殖利率急升25個基點，創2009年金融危機以來最大單日漲幅。雖然市場預期幾乎肯定3月升會息50個基點，但布拉德本人卻不確定真是如此。

里其蒙Fed行長巴爾金(Tom Barkin)當天也在演講中表示，「必須說服我」有必要升息50個基點。並表示可能有機會，但並不是現在。

舊金山Fed行長達利(Mary Daly)在通膨報告發布後表示，升息50個基點「不是我的優先選擇」。

綜合這些Fed官員的論點，Fed早已預期會看到一個糟糕的通膨數據，而1月報告並不比預期的差很多。預計通膨要到年中才會有所改善，只有到那時如果還處於高點並不斷上升，並且對升息和資產負債表縮減沒有反應，這些官員才會想要加快緊縮步伐。

距離下次會議還有5周時間，其間還會發布另一份通膨報告，情況可能會發生變化。但即使在通膨報告發布後，Fed主要官員仍繼續堅持漸進式地收緊政策。