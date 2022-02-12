我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

大幅升息？Fed可能還是步步為營

財經新聞組／綜合報導

幾位聯準會(Fed)官員在私下和公開場合都對聖路易斯Fed行長布拉德(Jim Bullard)大幅升息的說法提出反駁，認為Fed可能一開始仍將採取步步為營的策略。

這些官員的言論顯示，市場可能錯將布拉德的論點解讀為大多數Fed官員和領導層都有相同看法。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)在10日通膨報告發布後告訴《CNBC》，「我的觀點沒有改變」，今年升息3到4次，可能從升息25個基點開始。

勞工部報告顯示消費者物價指數(CPI)同比上漲 7.5%，創下40年新高。布拉德隨後表示，他預期7月前升息100個基點「八九不離十」，包括可能一次升息50個基點，甚至可能在會議之間逕行宣布升息。

在他發表評論和債券殖利率飆升後，以往對通膨報告不屑一顧的美股大幅拋售。2年期國債殖利率急升25個基點，創2009年金融危機以來最大單日漲幅。雖然市場預期幾乎肯定3月升會息50個基點，但布拉德本人卻不確定真是如此。

里其蒙Fed行長巴爾金(Tom Barkin)當天也在演講中表示，「必須說服我」有必要升息50個基點。並表示可能有機會，但並不是現在。

舊金山Fed行長達利(Mary Daly)在通膨報告發布後表示，升息50個基點「不是我的優先選擇」。

綜合這些Fed官員的論點，Fed早已預期會看到一個糟糕的通膨數據，而1月報告並不比預期的差很多。預計通膨要到年中才會有所改善，只有到那時如果還處於高點並不斷上升，並且對升息和資產負債表縮減沒有反應，這些官員才會想要加快緊縮步伐。

距離下次會議還有5周時間，其間還會發布另一份通膨報告，情況可能會發生變化。但即使在通膨報告發布後，Fed主要官員仍繼續堅持漸進式地收緊政策。

升息 殖利率 勞工部

上一則

傳俄烏局勢升溫 道指跌逾500點

下一則

擊敗三星 蘋果去年Q4手機出貨冠全球

延伸閱讀

高通膨吃不消 美國1家戶每月支出多250元

高通膨吃不消 美國1家戶每月支出多250元
彭博：聯準會還不急著3月升息2碼

彭博：聯準會還不急著3月升息2碼
高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉

高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉
解方在哪？拜登對抗通膨 只會降低處方藥價

解方在哪？拜登對抗通膨 只會降低處方藥價

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
今年來美國股市劇烈震盪，但隨著疫情、成長和通膨觸頂，市況恢復平靜似乎指日可待。路透

成長、通膨、疫情同時觸頂 美股平靜在望

2022-02-05 12:20

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一