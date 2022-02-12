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烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

傳俄烏局勢升溫 道指跌逾500點

財經新聞組／綜合報導

由於烏克蘭俄羅斯之間的緊張局勢加劇，導致油價飆升並促使投資人拋售股票等風險資產，美股11日下跌。

以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌394.49點或2.78%至1萬3791.15點。史坦普500指數下跌85.44點或1.9%至4418.64點。道瓊工業平均指數重挫503.53點或1.43%至3萬4738.06點。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在白宮簡報會上表示，俄羅斯與烏克蘭邊境情勢有升級跡象，有可能在冬季奧運期間就發生入侵，即使市場並不這麼認為。

蘇利文指出，美國不確定俄羅斯總統普丁是否已經做出入侵烏克蘭的最終決定。但「它很可能很快就會發生」。

部分國防股走高。諾斯羅普格魯曼上漲4.53%。洛克希德馬丁上漲2.79%。

西德州中質原油(WTI)期貨上漲4%，能源股隨之走升，Diamondback Energy上漲3.95%，Devon Energy上漲3.64%。埃克森美孚和康菲石油分別上漲2.52%和1.74%。

航空公司等旅遊股大跌。美國航空下跌5.88%。Expedia下跌2.73%。

在財報方面，Newell Brands上漲11.07%，該公司第4季營收和獲利均超出預期。在財報中強調供應鏈可能有問題後，Under Armour大跌12.49%。

烏克蘭 指數 俄羅斯

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