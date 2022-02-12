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供應鏈受重創 難回到從前

財經新聞組／綜合報導

越來越多跡象顯示，讓央行通膨預測、經濟復甦受阻並壓縮企業獲利的全球供應鏈危機，最終可能在今年年底開始緩解。

但是貿易通路已經變得過度堵塞，即使疫情沒有造成新的破壞，受創最重的產業可能要到明年才能恢復以往業務。

食品集團家樂氏(Kellogg)CEO卡希蘭(Steve Cahillane)表示，「預期下半年就可以看到供應鏈中的短缺、瓶頸和整體錯位逐漸衰退。」

但他補充說：「我認為要到2024年才會恢復正常，因為它已經嚴重錯位。」

全球貿易體系從未經歷像新冠疫情這種情勢。許多企業從2020年開始取消次年的生產計畫來應對經濟低迷，但由於疫苗快速推出和政府提供的財政支持而導致需求上升，讓企業措手不及。

供應鏈分析機構Sea-Intelligence表示，目前的僵局沒有先例，但過去經驗顯示，港口和腹地網絡需要8-9個月才能恢復，「也就是說，市場還沒有展現出問題已經開始解決。」

豐田、通用汽車、福特和克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，由於加拿大卡車司機抗議疫情限制令而導致零件短缺，這些弱點讓它們的北美工廠受到打擊。

日本、德國和國際貨幣基金(IMF)同時都對中國的病毒清零政策感到擔憂，擔心動不動就封鎖整個城市會讓供應鏈瓶頸惡化。

對於消費者而言，需要一段時間才能看到供應鏈壓力出現真正緩解，但不要期望價格或供應能恢復到疫情前水平。

美國摩托車製造商哈雷戴維森(Harley-Davidson)表示，它正在通過為客戶建立預訂系統來解決更有限的庫存。

運輸和物流集團DSV CEO安德森(Jens Bjorn Andersen)表示，這種錯位已經如此徹底，以至於無論出現什麼情況，運輸業再怎麼復甦都不會回到疫情之前。

疫情 供應鏈 CEO

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