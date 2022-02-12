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財經簡訊

財經新聞組／整理

雷諾和Rivian不支持深海採礦

法國雷諾汽車和美國汽車製造商Rivian支持暫停深海採礦，並將海底金屬排除在供應鏈之外，這對於想利用電動車和其他行業發財的深海採礦業造成打擊。這項決定增加了新興深海採礦業的壓力；這些業者從海底採集的礦石中提取鈷、鎳和錳等電池金屬。

大都會人壽分拆可變年金業務

知情人士透露，大都會人壽(MetLife Inc)正尋求出售可變年金保單業務，以騰出資源投資於其他高成長業務。該公司正與一家投行進行合作，但目前仍處初期階段，一切都尚未確定。大都會人壽沒有透露其可變年金保單規模。根據財報，截至2021年底其整體年金規模為582.3億元。

傳GSK可能收購Theravance

市場推測，葛蘭素史克(GlaxoSmithKline plc)可能會收購Theravance Biopharma。媒體報導，市場正在討論該案的可能性。一位對沖基金消息人士表示，賽諾菲(sanofi-aventis)也可能是該公司的潛在競購者。葛蘭素史克目前是Theravance的第二大股東，持有13%的股份。

福特擬在印度生產電動車供出口

福特汽車正在考慮在印度生產以出口為主的電動車，也可能在當地銷售。福特汽車幾個月前才決定停止在印度銷售和製造汽車，對總理莫迪(Narendra Modi)的「印度製造」運動形成重大挫折。福特是為爭取美國政府的35億元潔淨燃料汽車計畫中的激勵措施，才重新評估印度作為電動車製造中心。

Under Armour財報佳 但憂前景

Under Armour第4季獲利和銷售額高於分析師預期，但供應鏈限制為前景蒙上陰影。該公司上季淨利1.097億元，合每股23分，而去年同期為1.845億元和每股40分。不含一次性項目，每股獲利14分，超過預期的7分。營收從一年前的14億元增加到15.3億元，超出預期的14.7億元。

2月密大消費者信心 11年新低

2月初密西根大學消費者信心指數從1月的67.2降至61.7，為2011年10月以來最低，因通膨擔憂加劇導致對個人財務狀況的看法惡化。當前狀況指標降至68.5，為2011年以來最低；未來預期指標降至57.4，也是10多年來最低。

汽車 印度 電動車

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供應鏈受重創 難回到從前

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