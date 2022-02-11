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高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉

編譯湯淑君／綜合外電
美國1月通膨年增率飆上7.5%，聯準會（Fed）加速、用力升息的機率升高，嚇得美股三大指數10日齊跌。 路透
美國1月通膨年增率飆上7.5%，聯準會（Fed）加速、用力升息的機率升高，嚇得美股三大指數10日齊跌。 路透

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率衝上7.5%，引發聯準會（Fed）將大幅升息抗通膨的恐慌，美股應聲重挫，近日反彈走勢戛然而止。問題是，美股反彈走勢只是稍事停頓，還是從此 玩完了？分析師指出，關鍵答案可能隱含在11日出爐的經濟數據中。

美股1月遭賣壓沖刷而下，但在逢低買盤進場下，本周強勁彈升。10日公布比預期高的1月通膨數據後，美國10年期公債殖利率一舉衝破2%大關，導致三大指數全面趴倒。

後市該怎麼看？

財經網站MarketWatch報導，分析師指出，美股回升要能持久，一大條件是「通膨升勢必須停止」。1月通膨數據飆上7.5%固然可怖，但若通膨壓力「觸頂」，日後趨勢開始往下走，美股可望有轉機。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye說，近幾個月來，美國通膨年增率節節上升，部分反映季節性因素——此數據是跟一年前相比，而當時新冠疫苗施打情況尚未普及化，全球經濟也多半未重啟。這種「基期效應」可能誇大了通膨的年比數據。

他強調，最重要的是，「通膨必須觸頂下滑，否則Fed鷹派立場會更強，市場將再度遭到打擊」。

關鍵在通膨預期

如何觀察未來通膨走向呢？分析師說，「通膨預期」是關鍵，投資人除了緊盯通膨數據之外，也將密切關注反映「通膨預期」的數據，最新一套數據就是11日（周五）公布的密西根大學2月消費者信心指數。

景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper說，密大這項報告或許更重要，因為可能暗藏未來通膨走向的線索。她指出，紐約聯邦準備銀行發布的12月數據顯示，未來一年至三年的通膨預期「仍在高點」，但似乎將要見頂－一年通膨預期持平在6%，三年預期也持穩在4%。

她說：「我們希望在密大數據看到相同的趨勢。」紐約聯準銀行1月通膨預期數據預定14日（下周一）公布。

美股 指數 分析師

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