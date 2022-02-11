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房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

美股最錢線／轉嫁成本漲價 投資人青睞

財經新聞組／綜合報導

在這個財報季中，投資人似乎更加青睞能提高售價的公司。這點從Chipotle和高樂氏(Clorox Co)兩家公司中可以看出區別。相較於Chipotle宣布提高產品售價，高樂氏似乎更難以將上漲的成本轉嫁給消費者。

這種截然不同的情況也反映在兩家公司股價上。Chipotle在公布財報並表示將進一步調漲售價後，股價上漲了近10%；而高樂氏的股價則下跌約14%。

為了抵消食品和勞動成本的上漲，Chipotle一直在漲價。雖然產品價格上漲並未對其第4季獲利產生太大影響，但該公司財務長哈通(Jack Hartung)在財報電話會議上表示，這些漲價很快就會得到回報。

他說，「我們在12月中旬將菜單價格調升4%，對當季影響不大，第4季獲利率在20%至21%財測區間的低端。然而，在發布2022年第1季財報時就會看到調價的效果，餐廳獲利率預計將接近22%。再考量本季預期的行銷支出上升以及與疫情相關的暫時性成本壓力，第1季整體獲利率將在23%的中低水平。」

與此同時，高樂氏財務長雅各布森(Kevin Jacobsen)指出，該公司未來幾年可能還會面臨利潤壓力：「過去10年公司已經歷4個通膨周期。前3次我們都能控制價格並推動成本節約以抵消成本膨脹，重建獲利率。從歷史上看，要花12到18個月才能看出效果。在當前的環境下，由於面對的是極端水平的通貨膨脹，預計需要更長時間。」

光是過去一周，就有數十家上市公司在財報電話會議上提到「漲價」，其中包括泰森食品、哈雷機車、Peloton、雅詩蘭黛等。

與此同時，部分公司表示，它們很難將更高的成本轉嫁給客戶，或者強調需要更長時間才能恢復獲利率，這些公司的股價普遍出現暴跌。

通膨預期對貨幣政策的實際影響程度一直存在激烈爭論，但投資人總是選擇能夠提高產品售價的公司。

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