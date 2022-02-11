高點已過 二手車價漲勢趨緩

二手車價升幅似乎已出現拐點。（路透）

從去年12月到今年1月，美國二手車 批發價格幾乎持平，顯示過去一年的激增暫時趨於平穩。摩根大通預測，全球供應鏈 限制已經過了最高峰時期。若限制新車供應的晶片短缺很快緩解，二手車對通膨的推高作用也有望逆轉。

美國二手車價格似乎即將出現明顯的拐點，暗示供應鏈最緊張的時期可能已經過去。

美國最大汽車交易平台Cox Automotive編製的Manheim二手車價值指數 顯示，今年1月二手車價與較去年12月相較基本持平，僅上漲0.04%。

這個指數追蹤美國汽車經銷商買進二手車的批發價格、車型和行駛里程。該指數在1月仍繼續刷新歷史新高，漲幅雖小，但證明批發二手車價格仍在繼續走高。與2021年1月相比，該指數年增45%，未經調整的指數也年增近41%。

但值得注意的是，未經調整的價格與去年12月相較下降了約1個百分點。

該指數還顯示，車齡較老的二手車價格可能會趨於穩定，相對較新的二手車跌幅可能會更大，車齡3年的二手車平均批發價格在1月下跌了2.9%。

同時，二手車漲價過猛，導致美國人減少購買，該指數預計1月二手車總銷量同比下降0.8%。

這些數據顯示二手車漲價的動能正在減弱。越來越多猜測認為供應鏈瓶頸和晶片短缺正在改善，二手車價格有可能在短期內見頂。

去年12月二手車平均價格為2.8萬元，較一年前高出28%；與2019年1月疫情爆發之初相較，更是高出42%。同時，去年12月的新車均價漲至4.7萬元。

另外一個好消是：可供出售的二手車供應量已開始攀升，不過還是低於疫情前水平。去年12月底，全美汽車經銷商的平均庫存天數增至51天，是2021年1月以來首次超過50天，2019年12月曾達76天。