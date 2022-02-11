我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

高點已過 二手車價漲勢趨緩

財經新聞組／綜合報導
二手車價升幅似乎已出現拐點。（路透）
二手車價升幅似乎已出現拐點。（路透）

從去年12月到今年1月，美國二手車批發價格幾乎持平，顯示過去一年的激增暫時趨於平穩。摩根大通預測，全球供應鏈限制已經過了最高峰時期。若限制新車供應的晶片短缺很快緩解，二手車對通膨的推高作用也有望逆轉。

美國二手車價格似乎即將出現明顯的拐點，暗示供應鏈最緊張的時期可能已經過去。

美國最大汽車交易平台Cox Automotive編製的Manheim二手車價值指數顯示，今年1月二手車價與較去年12月相較基本持平，僅上漲0.04%。

這個指數追蹤美國汽車經銷商買進二手車的批發價格、車型和行駛里程。該指數在1月仍繼續刷新歷史新高，漲幅雖小，但證明批發二手車價格仍在繼續走高。與2021年1月相比，該指數年增45%，未經調整的指數也年增近41%。

但值得注意的是，未經調整的價格與去年12月相較下降了約1個百分點。

該指數還顯示，車齡較老的二手車價格可能會趨於穩定，相對較新的二手車跌幅可能會更大，車齡3年的二手車平均批發價格在1月下跌了2.9%。

同時，二手車漲價過猛，導致美國人減少購買，該指數預計1月二手車總銷量同比下降0.8%。

這些數據顯示二手車漲價的動能正在減弱。越來越多猜測認為供應鏈瓶頸和晶片短缺正在改善，二手車價格有可能在短期內見頂。

去年12月二手車平均價格為2.8萬元，較一年前高出28%；與2019年1月疫情爆發之初相較，更是高出42%。同時，去年12月的新車均價漲至4.7萬元。

另外一個好消是：可供出售的二手車供應量已開始攀升，不過還是低於疫情前水平。去年12月底，全美汽車經銷商的平均庫存天數增至51天，是2021年1月以來首次超過50天，2019年12月曾達76天。

二手車 指數 供應鏈

上一則

中國北方三大鋼廠下月漲價 鋼材市場看漲情緒升溫

延伸閱讀

高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低

高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低
台積報捷 奪中興訂單 代工7奈米晶片

台積報捷 奪中興訂單 代工7奈米晶片
華裔學者看美國媒體報導谷愛凌：雙重標準

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌：雙重標準
法拉盛長江超市重新裝修 農曆新年特價酬賓

法拉盛長江超市重新裝修 農曆新年特價酬賓

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光