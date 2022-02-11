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房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

通膨超過預期 股指全面大跌

財經新聞組／綜合報導

美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌304.73點或2.1%至1萬4185.64點。史坦普500指數下跌83.1點或1.81%至4504.08點。道瓊工業平均指數下跌526.47點或1.47%至3萬5241.59點。股票全天波動，道指一度大跌逾600點。

10日公布的消費者物價指數(CPI)年增率達7.5%，高於預期，是1982年以來的最大漲幅。10年期美國國債殖利率躍升至2%以上，短期殖利率也大幅走高。去年底時的指標10年期國債殖利率為1.51%。

短期利率進一步飆升，代表投資人預計Fed將採取更積極的行動。2年期國債殖利率上漲超過26個基點，創2009年以來最大單日漲幅。1個基點等於0.01個百分點。

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)告訴《彭博》，他對3月升息50個基點持開放態度，並預期7月前升息幅度達到1個百分點。此語一出更加深了股指跌幅。

芝加哥商品交易所的期貨交易顯示，在3月會議升息50個基點的可能性接近100%。市場還預計Fed今年將升息7次的可能性為61%，代表在2022年底之前的每次會議都會採取行動。

殖利率 指數 國債

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