百事上季業績佳 成本壓力大

百事公司(PepsiCo)第4季獲利和營收 都超出預期，但警告運輸和包裝價格上漲將帶來成本壓力。上季淨利13.2億元，合每股95分；較一年前18.5億元或每股1.33元下降。不計項目，每股獲利1.53元，高於分析師平均預期的1.52元。淨銷售額成長12%至252.5億元，高於預期的242.4億元。

推特廣告、用戶成長不如預期

推特上季廣告收入和用戶成長都低於預期，並預測第1季營收低於華爾街 目標值，顯示其轉虧為盈的努力尚未取得成果。第4季可貨幣化每日活躍用戶(mDAU)增加13%至2.17億個用戶，低於普遍預期的2.185億；但高於上季的2.11億用戶。廣告收入年增22%至14.1億元，低於預期的14.3億元。

Macellum提10席科爾董事

激進股東Macellum加大對科爾(Kohl's)的壓力，提名10位成員意圖控制其董事會。這是Macellum第二次提名科爾董事。去年，它促使科爾將董事會席次由11名成員再擴大3席。本月稍早，科爾拒絕了兩項收購要約，並採取「毒丸」計畫以避免敵意收購。

首申失業金人數 低於預期

勞工部報告，截至2月5日當周初請失業金人數為22.3萬人，低於預期的23萬；前周數字由23.8萬上修為23.9萬。截至1月29日當周，持續申領人數達162.1 萬，高於預期的161.5萬；前周數字由162.8萬下修至162.1萬。4周移動平均申領數增加1.5萬人至24.7萬人。

AMD收購賽靈思獲批准

AMD宣布已獲得全球所有必要機構的批准，可以繼續收購賽靈思公司(Xilinx, Inc.)。該公司預計交易將於2022年2月14日前後完成。收購完成後，AMD將擁有賽靈思74%的股分，賽靈思現任CEO兼總裁Victor Peng將加入AMD擔任總裁，負責賽靈思的業務和戰略發展規畫。

花旗預測：3月升息 50基點

花旗經濟學者現在預計聯準會(Fed)將在3月更積極地將聯邦基金目標利率調升50個基點。華爾街一直預期3月將升息25個基點。花旗在1月28日預測2022年升息5次，每次25個基點。但在發布CPI和聖路易斯Fed行長布拉德發表鷹派言論後，花旗擴大其升息預測。