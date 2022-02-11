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去年家庭負債增幅 14年最大

編譯郭宣含／綜合外電

華爾街日報(WSJ)報導，紐約聯準銀行(Federal Reserve Bank of New York)表示，2021年美國家庭總負債增加1.02兆元，創下2007年以來最大年增幅，負債主要來自車貸和房貸；消費者總負債也從2020年14.6兆元攀升至去年15.6兆元。

美國人2021年新增更多負債，創下2007年1.06兆元以來的新高。負債主要來自房屋和車輛的價格大漲，美國2021年房價平均上漲近20%，大幅提升房貸金額，也排擠掉許多中產階級買家。新車和中古車的價錢攀升，使得車貸額度飆至7340億元，寫下新高紀錄。

紐約Fed分析信評公司Equifax信用報告數據，並公布家庭債務與信用季度報告指出，去年房貸金額增至新高，第4季貸款額度增加2580億元至10.93兆元。買房者受到低利率吸引，爭相在今年利率提升前購屋，不過這也可能使屋主不願賣房，以維持房貸低利率。

2021年第4季車貸欠款增加150億元，全年增加840億元，一部分是因為去年車價出現前所未見的漲幅；唯一差別是2021年次級車貸者比2019年佔比減少16%。

借貸金額攀升一部分是因為消費者面臨近40年來最大通膨，不過研究人員表示，美國家庭存款和收入都見長，到目前為止似乎還能應付攀升的負債。

此外，約87%的新負債與房貸有關，而房屋可隨時間增值，借款的美國民眾得以累積財富。現在購屋者也有更佳的財務情況，在2021年第4季房貸增幅中，次級房貸借款人僅佔2%，低於金融危機前幾年12%的平均值。

新報告指出，美國人在第4季增加520億元的卡債，為單季最大增幅。旅行和娛樂採購需求攀升，推升去年最後三個月的卡債金額。

不過2021年年底總卡債為8560億元，低於兩年前的9270億元。

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