美國科技股反彈有理 最慘賣壓或已結束

臉書與Netflix上季財報欠佳，亞馬遜和Google則表現令人驚艷。 路透

美國科技股在歷經強烈賣壓後，本周止跌回升，反映三大因素支撐。分析師認為，或許最糟情況已過去。

美國科技股為主的那斯達克 綜合指數本周來漲幅逾3%，雖仍比去年11月19日觸及的空前新高價位回跌約10%、未脫離「修正」領域，但從高峰回跌幅度已比1月下旬的17%縮小。

引發美國科技股這波回檔修正的主要導火線是公債殖利率 躍升，因為市場預期聯準會（Fed）將提高利率抗通膨。Fed不久也將縮減資產負債表規模（俗稱「縮表」），這意味Fed在債市挹注的資金也將減少——拖累債券價格、推升殖利率的另一因素。美國10年期公債殖利率8日收在1.96%，顯著高於11月19日的1.55%。長債殖利率升高，將降低未來企業獲利的價值，況且許多科技公司的股票估值正是依據多年後的預期獲利推估。

巴隆周刊（Barron's）指出，本周美國科技股反彈，是由三大因素驅動。

一，公債殖利率漲勢稍事喘息

10年期美債殖利率從8日的高峰滑落，最近報1.94%，雖仍偏高，但對投資 人而言，不再一路往上衝就是好消息。這也可能是重要徵兆，顯示科技股估值陡降走勢止住了。那斯達克成分股合計的預期本益比已降到28.3倍，比11月19日的32.7倍降了一大截。

二，上季盈餘高於預期

財報利多也可能讓這些大型股走勢為之一振。目前為止，標普500科技公司第4季盈餘總和優於預期，瑞信（Credit Suisse）的資料顯示比華爾街分析師估計值高出8.6%。

當然，臉書母公司Meta Platforms和Netflix財報令人大失所望，但都局限於個別公司的問題。亞馬遜、Snap和Google母公司Alphabet上季表現都令投資人喜出望外。

三，回補科技股買盤湧現

一些投資人在1月大舉拋售科技股，如今受前兩項因素鼓舞，而小幅提高科技股占投資組合的比率。市場研究公司22V Research創辦人Dennis DeBusschere就指出，本周科技股止跌回升，「全與投資部位調整有關」。

這三大發展目前都對科技股有利，但反彈走勢持不持久，還有待觀察。

一大風險是，10年期美債殖利率仍可能恢復上升趨勢並且升破2%，畢竟美國通膨率持續攀升，12月消費者物價指數（CPI）年增率已達到7%（通常債券投資人要求收益率比通膨率高）。那也意味科技股本益比還有下滑空間，而投資人買進科技股時會更小心翼翼。

但至少目前可說，美國科技股最慘烈的賣壓已過了。