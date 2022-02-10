亞特蘭大Fed：通膨或已開始降溫

博斯蒂克指Fed今年至少升息3次。（路透）

亞特蘭大聯準會(Fed)行長博斯蒂克(Raphael Bostic)9日表示，他預計今年Fed將升息 3到4次，但他強調尚未確定具體升息計畫。

他在接受《CNBC》訪問時，直言其利率 觀點並不如市場那樣激進，「在升息方面，我預測今年會有3次。」「我有點傾向於4次，但在我們今年上半年邁出第一步時，必須得看看經濟會如何反應。」

目前的市場定價Fed至少升息5次，甚至可能有6次，每次上調0.25個百分點。美國商銀最近預測，隨著Fed面臨近40年來的最高通膨水平，升息次數可能達到7次。

在日前接受英國《金融時報》採訪時，博斯蒂克表示第一次升息可能必須是0.5個百分點或50個基點，這個論點引發一些關注。Fed上月暗示極可能在3月會議宣布3年多來首次升息。

博斯蒂克並未確認會如此大幅調升利率，他說，「對我來說，我比較傾向25個基點。」「但我希望每個人都明白，每個選項都在檯面上，我不希望人們認為我們被鎖定在特定軌跡中，而利率必須隨著時間的推移而變化。我們真的會讓數據來證明應該升息50個基點或25個基點才是合適的。」

勞工部 即將在10日發布最新通膨數據1月消費者物價指數(CPI)。接受《道瓊》調查的經濟學家預計年增率將達到7.2%，這將是1982年初以來的最快增速。

然而，博斯蒂克表示，他更關心月增率，預計為0.4%，略低於12月。如果月增率能夠繼續放緩，這將代表通膨正在受到控制，Fed將不必如此鷹派。

不過，他的確認為Fed可以開始撤回其寬鬆政策。市場普遍預計Fed將允許這些資產的收益很快開始縮減，唯一的問題是資產負債表將縮減多少。博斯蒂克說，他認為一開始可能會很激進。