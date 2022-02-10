我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

亞特蘭大Fed：通膨或已開始降溫

財經新聞組／綜合報導
博斯蒂克指Fed今年至少升息3次。（路透）
博斯蒂克指Fed今年至少升息3次。（路透）

亞特蘭大聯準會(Fed)行長博斯蒂克(Raphael Bostic)9日表示，他預計今年Fed將升息3到4次，但他強調尚未確定具體升息計畫。

他在接受《CNBC》訪問時，直言其利率觀點並不如市場那樣激進，「在升息方面，我預測今年會有3次。」「我有點傾向於4次，但在我們今年上半年邁出第一步時，必須得看看經濟會如何反應。」

目前的市場定價Fed至少升息5次，甚至可能有6次，每次上調0.25個百分點。美國商銀最近預測，隨著Fed面臨近40年來的最高通膨水平，升息次數可能達到7次。

在日前接受英國《金融時報》採訪時，博斯蒂克表示第一次升息可能必須是0.5個百分點或50個基點，這個論點引發一些關注。Fed上月暗示極可能在3月會議宣布3年多來首次升息。

博斯蒂克並未確認會如此大幅調升利率，他說，「對我來說，我比較傾向25個基點。」「但我希望每個人都明白，每個選項都在檯面上，我不希望人們認為我們被鎖定在特定軌跡中，而利率必須隨著時間的推移而變化。我們真的會讓數據來證明應該升息50個基點或25個基點才是合適的。」

勞工部即將在10日發布最新通膨數據1月消費者物價指數(CPI)。接受《道瓊》調查的經濟學家預計年增率將達到7.2%，這將是1982年初以來的最快增速。

然而，博斯蒂克表示，他更關心月增率，預計為0.4%，略低於12月。如果月增率能夠繼續放緩，這將代表通膨正在受到控制，Fed將不必如此鷹派。

不過，他的確認為Fed可以開始撤回其寬鬆政策。市場普遍預計Fed將允許這些資產的收益很快開始縮減，唯一的問題是資產負債表將縮減多少。博斯蒂克說，他認為一開始可能會很激進。

升息 利率 勞工部

上一則

漲太凶…中國整頓鐵礦石抬價行為 商品應聲大跌6%

延伸閱讀

美元小跌 歐元上漲 市場靜待周四公布的CPI報告

美元小跌 歐元上漲 市場靜待周四公布的CPI報告
抑制通膨vs保就業 Fed兩難

抑制通膨vs保就業 Fed兩難
財報通膨當前 股指平盤震盪

財報通膨當前 股指平盤震盪
成長、通膨、疫情同時觸頂 美股平靜在望

成長、通膨、疫情同時觸頂 美股平靜在望

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
加密幣震盪如此劇烈，投資新手該怎麼辦？一個方式是在眾多加密幣中，挑選為特定目的而出現的加密幣。 路透

變化多端的加密幣是泡沫嗎？何時破？只要會這招就免驚

2022-02-02 22:05
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢