保護新釀酒商 財部提改革

財政部 9日對每年2500億元的美國酒類市場整合表達擔憂，並提出可能促進競爭並每年為消費者節省數億美元的改革方案。

根據這份長達63頁的財政部報告，新的方案涵蓋併購審查、不同稅率以及減輕葡萄酒、啤酒和烈酒市場新進業者的監管負擔，將使市場對新釀酒商更公平，對消費者來說更便宜。

這份期待已久的報告定9日稍晚發布，是去年7月有關競爭力的行政命令的一部分，也是拜登 政府最近針對從肉類包裝到航運等行業的過度整合所作的最新打擊。

財政部收到有關這些問題的800多條公眾意見，然後建議司法部 (DOJ)和聯邦貿易委員會(FTC)加強監督，並在報告中制訂定新的規則。

過去10年，美國啤酒、葡萄酒和烈酒市場催生了數千家新進業者。但官員表示，複雜的州和聯邦法規規定，其中一些甚至可以追溯到1933年禁酒令，再加上大型生產商、分銷商和零售商的「排他性行為」，讓小型新進業者可能難以競爭和生存。

美國兩大酒商百威英博(Busch InBev)和Molson Coors合占美國啤酒收入的65%。

一位美國資深官員表示：「我們決心保護一個很多小企業進入的成功且充滿活力的產業」，同時解決「導致消費者價格過高」的問題。

報告引述研究指出，所謂限制價格競爭的「公布後維持」(post and hold)法規，代表單是啤酒消費者每年就需多支付4.87億元，這可能會使葡萄酒成本上漲18%、烈酒成本上漲超過30%。

財政部表示，鑑於過去聲稱此類交易會降低售價的說法未能實現，肩負反壟斷任務DOJ和FTC應仔細研究大型企業對小型企業的收購案。

財政部表示，負責大部分監管責任的美國各州應該審查法規和特許經營規則對小酒商的反競爭影響。