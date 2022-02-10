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冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

科技全面反彈 那指再漲逾2%

財經新聞組／綜合報導

因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。

道瓊工業平均指數上漲305.28點或0.86%至3萬5768.06點。史坦普500指數上漲65.64點或1.45%至4587.18點。那斯達克綜合指數上漲295.92點或2.08%至1萬4490.37點。

疫情期間表現出色的居家避疫科技股領漲大盤。電商股Shopify上漲5.35%，而Etsy上漲3.81%。DocuSign和Zoom Video等居家寵兒也分別躍升5.16%和4.84%。

上周財報發布後大跌的臉書母公司Meta上漲5.37%。

那指繼8日上漲1.3%後連續第二天走升。由之前大跌入修正區，如今已從1月27日的近期低點上漲約8%。

由於市場對Omicron變種病毒的擔憂消退，挪威郵輪控股和達美航空分別上漲4.22%和2.96%。紐約州9日宣布取消室內口罩規定。

在財報方面，Chipotle在強勁的上季業績支持下上漲10.05%，而Lyft雖然活躍乘客數少於上季，但仍上漲6.8%。

太陽能股Enphase Energy飆升12.03%，該公司第4季營收和獲利均超出預期，並提供了樂觀的財測。這似乎也提振了這個新興產業的其他股票，SolarEdge Technologies上漲6.94%。

指標10年期美國國債殖利率在8日觸及1.97%後成交於1.945%附近。

指數 殖利率 營收

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