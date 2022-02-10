美股最錢線／德銀：科技股估值將下降

德意志銀行策略師表示，蘋果公司、特斯拉和亞馬遜 等公司股票估值「居高不下」的情況，可能不會持續太久。

以查達(Binky Chadha)為首的德銀策略師在研究報告中表示，雖然這些超高市值的成長型科技公司的獲利增速並不如其他公司高，但它們的股價 較其餘史坦普500指數成分股股價溢價了60%。

根據德銀的模型顯示，根據這些公司的獲利成長、槓桿率和股息殖利率 ，合理的溢價範圍應該在40%左右。

經歷近期的下跌後，那斯達克指數的成分股遠期本益比仍處於高點。

相關數據顯示，目前特斯拉的遠期本益比為86倍，輝達(Nvidia)的遠期本益比率為48倍，這兩家是美國主流科技公司中估值最為昂貴的。

查達預計，這些超高的估值終將因相對其他公司更快的獲利增速或本身股價的表現不佳而下降。

他指出，到目前為止，分析師對於大型科技股的平均成長預期還沒有顯示出會超過美股其他產業類股。

事實上，亞馬遜和臉書母公司Meta platform上周都發表低於市場預期的營收預期。有趣的是，這引發了截然不同的兩種極端反應：Meta股價出現創紀錄的暴跌，而亞馬遜的雲端計算業務銷售額超過華爾街預期，亞馬遜還提高了其Prime會員訂閱服務的價格，從而創造了美國企業史上最大單日市值上漲。

此外，據了解，即使美國國債殖利率的飆升壓低了價格偏高的科技公司股價，但蘋果、亞馬遜和Alphabet Inc.今年來的股價跌幅只有不到4%。而在今年之前，由於疫情期間的低利率以及市場不斷成長，科技類股一直是美股走升的最大主力。