鴉片類藥物服用過量致死 美國經濟年損1兆元

鴉片類藥物服用過量至死，讓美國經濟嚴重受創。（路透）

政府官員表示，致命的鴉片類藥物服用過量，每年使美國經濟損失1兆元。

「打擊合成鴉片類藥物販運委員會」(U.S. Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking)在8日發布的報告中透露，截至2021年6月的一年中，以芬太尼(fentanyl)為主的合成鴉片類藥物占美國藥物過量致死人數近三分之二。

報告指出，在此期間，超過10萬人死於藥物過量，較去年同期增加30%。自1999年以來，藥物過量導致美國超過100萬人死亡，是死於槍支或車禍 人數的2倍多。

CCSOT成員包括來自多個聯邦部門和機構的代表，像是國土安全部(DHS)和美國緝毒署(DEA)。參議院和眾議院也任命了4名成員。

該委員會在報告中表示：「根據白宮 經濟顧問委員會的數據，2018年藥物過量死亡的代價是6960億元，但只占目前年度過量死亡人數的三分之二。」「因此可以合理地估計，藥物過量每年給美國造成大約1兆元的損失。」

根據該報告，這項「驚人的數字」主要來自死亡年齡層下降造成的生產力損失，以及醫療保健和刑事司法費用。

該報告表示，向美國販運合成藥物不僅是公衛緊急事件，而且是「威脅國家安全和經濟福祉的國家緊急事件」。「就生命損失和經濟損失而言，非法合成鴉片類藥物具有藥丸形式的大規模殺傷性慢性武器效果。」

委員會提出了幾種政府可以採取「全國性和協調方法」來應對鴉片類藥物危機，包括建立一個中央機構來對美國所有藥物實施管制政策。委員會還建議增加成癮治療的機會，並與參與合成鴉片類藥物生產和分銷的其他國家合作。

根據報告，隨著疫情 爆發，藥物濫用和與鴉片類藥物相關的死亡人數激增，「自1979年以來，美國因服藥過量死亡的人數呈指數級增長，而且似乎不會很快下降。」