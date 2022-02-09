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即使資訊公開 監委會：Meta不應開放分享私人房產個資

財經新聞組／綜合報導

臉書母公司Meta Platforms的監督委員會在其首份公布的政策諮詢意見中表示，Meta不應允許用戶在其平台上分享他人的私人住宅資訊，即使這些資訊是公開的。

該委員會還建議Meta提供一個溝通管道，讓所謂被「肉搜」(doxxing)的受害者能夠說明事情的來龍去脈。

「肉搜」是指公開發布足以辨識個人或組織的敏感資訊，例如家庭住址或電話號碼。它可能帶來騷擾或跟蹤。

這是Meta監督委員會第一次回應與具體案件無關的政策諮詢意見。Meta有60天的時間公開回應。

無論名人和平民都會受到個資被公開的影響，引發有關隱私、公共利益和公民行動主義的問題。以最近一個備受矚目的案例來說，《哈利波特》作者 J.K. 羅琳指責跨性別運動人士在推特上發布她家照片，對她進行人身攻擊。

由學者、人權專家和律師組成的Meta獨立監督委員會，宗旨是對一小部分棘手的內容審核上訴進行裁決，但它也可以就網站政策提供建言。

去年，Meta要求委員會就何時可以在臉書和Instagram上發布私人住宅地址和圖片提供政策諮詢意見。

依該公司目前的規則，用戶不應分享「關於你自己或他人的個資」，但Meta可能允許發布被認為是「公開可用」的內容，比如像是一個人的地址。

委員會表示，Meta的內規顯示，至少有5家新聞媒體發布或經由各種公共記錄獲得的資訊不被視為私人個資。

委員會表示，Meta應取消這項豁免，並應確保始終一體適用具新聞價值的內容都有例外情形。它還表示，當房舍成為新聞報導焦點時，Meta應該允許發布私人住宅的外部圖片，但不是為了針對住在裡面的居民進行抗議活動。

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