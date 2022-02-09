企業財報提振 股指全面走高

美股8日上漲，因投資人消化了另一批企業財報，並等待本周稍後公布的關鍵通膨數據。

道瓊工業平均指數 上漲371.65點或1.06%至3萬5462.78點。史坦普500指數上漲37.67點或0.84%至4521.54點。那斯達克綜合指數上漲178.79點或1.28%至1萬4194.45點。

企業財報推動了8日美股走勢。哈雷機車第4季意外獲利，股價上漲15.53%。Amgen和Chegg在公布財報後分別上漲7.82%和15.99%。

美國運通和摩根大通分別上漲3.29%和1.88%，提振了道指。

8日股市全面上揚，史指上漲與下跌家數比例達到2比1，小型股票 羅素2000指數上揚逾1.6%。

美國國債殖利率 7日觸及疫情時期新高，8日再次上漲。指標10年期美國國債殖利率為1.96%，是2019年11月以來的最高水平。

在下跌股票方面，輝瑞下跌2.93%，該製藥商第4季收入低於華爾街分析師預期，全年獲利財測也令人失望。

其他個股方面，Peloton上漲25.28%，這家互動健身公司表示將在公司重組中裁員2800人，CEO佛利(John Foley)將卸任並轉任執行主席。市場報導指稱該公司可能成為收購目標，7日飆升20.9%。

8日走勢收復了7日史指和那指的跌幅。本周三大股指目前為正值。