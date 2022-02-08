紐約油價跌破每桶90美元 因伊朗核談判重啟有進展

國際油價8日盤中大跌逾2%，紐約原油甚至一度跌破每桶90美元大關，伊朗核子協議談判有進展是一大原因。 路透

國際油價8日盤中大跌，紐約西德州 原油期貨跌破每桶90美元大關，原因是交易員正在評估危及市場近期漲勢的風險，尤其是伊朗 核子談判重啟，可能最終讓限制伊朗石油 出口的制裁解除。

根據彭博資訊的報價，紐約西德州原油期貨8日盤中一度大跌2.5%，至89.01美元，隨後跌幅稍微收斂。倫敦布蘭特原油一度重挫2.7%，報每桶90.18美元。

俄羅斯首席核子談判代表Mikhail Ulyanov向俄國媒體「生意人報」（Kommersant）表示，恢復核協議的談判正處於最終階段，最後的文件已攤在談判桌上。若達成共識，將使伊朗恢復官方原油出口。

此時正值全球石油供給愈來愈難趕上激增的需求，因各國經濟正從新冠肺炎疫情復甦。石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）對履行增產的計畫陷入掙扎，部分原因是利比亞停電。而交易員也緊盯美國頁岩油田今年提高產量的情況。

英國石油（BP）執行長Bernard Looney接受彭博電視訪談時說，「目前有太多不確定性。我們要關注伊朗即將發生的事、北美頁岩油業者的回應，還要顧慮利比亞的情況」，但石油需求依然強勁，油市今年仍可能進一步緊俏。