我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院前發言人宣布參選田州聯邦眾議員 獲川普背書

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

紐約油價跌破每桶90美元 因伊朗核談判重啟有進展

編譯林奇賢／綜合外電
國際油價8日盤中大跌逾2%，紐約原油甚至一度跌破每桶90美元大關，伊朗核子協議談判有進展是一大原因。　路透
國際油價8日盤中大跌逾2%，紐約原油甚至一度跌破每桶90美元大關，伊朗核子協議談判有進展是一大原因。　路透

國際油價8日盤中大跌，紐約西德州原油期貨跌破每桶90美元大關，原因是交易員正在評估危及市場近期漲勢的風險，尤其是伊朗核子談判重啟，可能最終讓限制伊朗石油出口的制裁解除。

根據彭博資訊的報價，紐約西德州原油期貨8日盤中一度大跌2.5%，至89.01美元，隨後跌幅稍微收斂。倫敦布蘭特原油一度重挫2.7%，報每桶90.18美元。

俄羅斯首席核子談判代表Mikhail Ulyanov向俄國媒體「生意人報」（Kommersant）表示，恢復核協議的談判正處於最終階段，最後的文件已攤在談判桌上。若達成共識，將使伊朗恢復官方原油出口。

此時正值全球石油供給愈來愈難趕上激增的需求，因各國經濟正從新冠肺炎疫情復甦。石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）對履行增產的計畫陷入掙扎，部分原因是利比亞停電。而交易員也緊盯美國頁岩油田今年提高產量的情況。

英國石油（BP）執行長Bernard Looney接受彭博電視訪談時說，「目前有太多不確定性。我們要關注伊朗即將發生的事、北美頁岩油業者的回應，還要顧慮利比亞的情況」，但石油需求依然強勁，油市今年仍可能進一步緊俏。

石油 伊朗 德州

上一則

輝瑞新冠疫苗、口服藥今年銷售展望不如市場預期

延伸閱讀

紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果

紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果
佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜

佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜
油價94美元攀8年最高價

油價94美元攀8年最高價
分體冷暖空調器材和安裝全免紐約家電限時優惠

分體冷暖空調器材和安裝全免紐約家電限時優惠

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股1日連續第3個交易日上漲，1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。（美聯社）

美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

2022-02-01 16:43
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透

日經：中國擬與英特爾等半導體巨擘共推晶片製造平台

2022-02-02 20:01

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀