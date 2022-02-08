輝瑞新冠疫苗、口服藥今年銷售展望不如市場預期

輝瑞的新冠疫苗以及新冠藥物銷售本年度預期數字，雙雙不如分析師期待，股價盤前下挫。 路透

美國製藥大廠輝瑞 （Pfizer）8日發表去年財報以及本年度的財測，在新冠肺炎疫苗 需求增長下修，輝瑞財測不如華爾街預期下，股價盤前下挫4%，今年來已經下跌10%。

輝瑞今日發表的財測表示，本年度的每股盈餘預計會在6.35到6.55美元之間，低於分析師預期的6.65美元；全年營收 預估將達1,020億美元，但也不如華爾街預期的1,060億美元。

輝瑞去年在新冠疫苗的銷售上獲得大成功，與德國BioNTech一同研製的Comirnaty疫苗率先推出市場，普遍獲得各國政府搶購，去年第４季創造125億美元營收，全年獲得368億美元營收，疫苗的獲利需與BioNTech分享。但在疫情趨緩，主要富裕國家接種狀況開始牛步成長下，輝瑞估計今年的新冠疫苗銷售額是320億美元，比去年下降，也不如分析師預期的340億美元。

輝瑞自主研發的口服抗新冠病毒藥物Paxlovid，去年12月22日獲得美國政府緊急使用許可後，已經創造7,600萬美元單季營收，輝瑞估計這款抗病毒藥今年可以獲得220億美元訂單，但還是不如分析師預期的250億美元。

輝瑞去年第４季每股獲利達1.08美元，高過分析師預期的0.88美元，但是238億美元的營收不如分析師預期的242億美元。就2021年全年來說，輝瑞營收達813億美元，幾乎有一半是來自新冠疫苗與藥物的銷售。