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舊金山聯準銀行：美距離就業最大化 可能還要兩年

編譯季晶晶／綜合外電
舊金山聯邦準備銀行的最新研究顯示，美國距離就業最大化可能還要兩年。美聯社
舊金山聯邦準備銀行的最新研究顯示，美國距離就業最大化可能還要兩年。美聯社

根據美國舊金山聯邦準備銀行的一項最新研究，美國兩個關鍵的勞動市場指標可能要到2024年才能恢復到疫前水準，從而使得就業最大化暫時還是可望而不可及。

高退休人數導致勞動參與率和就業人口比雙雙下降。勞動參與率是指正在工作或正在尋找工作的美國人占適齡勞動人口的比率，就業人口比衡量的則是就業人口占總勞動人口的比率。根據這份研究報告，兩者不太可能回到疫前高點。

研究人員Sarah Albert和Robert G. Valletta在周一公布的研究報告裡寫道：「兩個數據都遠低於趨勢，表明勞動市場未達聯準會（Fed）最大就業的目標，儘管勞動市場狀況非常強勁，在一定程度上反映了與疫情相關的就業限制。我們的分析顯示，要實現勞動市場的長期潛力，可能還需要再擴張幾年。」

雖然失業率低、職缺接近創紀錄高點，以及薪資成長強勁，顯示勞動市場緊張，但勞動參與率的疲軟，表明還有進步空間。由於股票和房屋的高估值，許多較年長的美國人在疫情期間提早退休，而托兒問題和對疫情的擔憂仍是一些人重返工作崗位的障礙。

這項結論似乎與聯準會主席鮑爾對勞動市場的評估不一致。他上月在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上表示，勞動市場狀況「符合最大限度就業」。聯準會未明確說明如何定義最大就業，但一再表示尋求「廣泛且全面的」復甦。

美國1月的勞動市場令人意外的強勢，非農就業人數增加46.7萬人，在通膨率處於數十年高點的情況下，益增央行升息壓力。

就業 疫情 聯準會

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