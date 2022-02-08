抑制通膨vs保就業 Fed兩難

Fed在抑制通膨和維持就業間面臨兩難。（路透）

美國失業率上次降至3%以下，韓戰已接近尾聲，導致大量勞工失業的經濟衰退即將到來。

即使條件不同，但目前的經濟狀況卻讓人似曾相識：失業率下降最終導致經濟衰退，迫使聯準會(Fed)官員面臨挑戰，試圖在不破壞造福勞工的經濟擴張情況下減緩通膨的快速上漲。

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)上周表示，預計美國今年失業率將降至3%以下，這是當前對就業 市場強勁信心的象徵。但重現1950年代的景象反而是對一些經濟學者的警告。

俄勒岡大學教授杜伊(Tim Duy)表示，如此低的失業率是經濟過熱的「紅燈」，物價和工資的快速上漲無可避免，Fed將被迫採取更加積極的行動，「我看不出有什麼其他方法」可以在不引發經濟衰退和隨之而來的失業率飆升之下抑制通脹。

在新冠疫情 爆發前的10年中，失業率在沒有引發通貨膨脹的情況下緩降至3%，決策者認為這代表經濟可以讓更多的人就業，而物價保持穩定。

但新冠疫情引發了人們的懷疑，擔心因通膨、工作選擇，甚至整個全球經濟在經過兩年的染疫、恐懼、封鎖後，是否仍會重返之前的模式。

Fed官員仍然認為可以避免經濟「硬著陸」，由穩步取消低利率 和其他疫情紓困措施著手。人們普遍預計下月將首次升息。

然而其中仍有分歧意見。有人認為當前通膨絕大程度仍與疫情相關，最終可能會自行緩解；另外一些人則與認為Fed必須積極抑制通膨，提升利率以減緩經濟成長。

布拉德表示，提高利率來限制需求和控制通膨預期，是對抗通膨的大部分重點。但整體經濟情勢呈正向發展後，讓Fed是否就不會太過激進，他個人感到悲觀。

政策執行的錯誤和衰退都可能來自任何一方：做得不夠，通膨益加囂張；做得太過，會導致不必要的低迷。