財報通膨當前 股指平盤震盪

由於交易員繼續評估最新財報並等待關鍵的美國通膨數據，美股在漲跌間徘徊。

道瓊工業平均指數 小漲1.39點至3萬5091.13點。史坦普500指數下跌16.66點或0.37%至4483.87點。那斯達克綜合指數下跌82.34點或 0.58%至1萬4015.67點。

泰森食品在獲利超出預期後上漲12.23%，而醫療器械股Zimmer Biomet在發布財報後下跌9.09%。

亞馬遜 在4日發布財報後小漲0.19%，而臉書母公司Meta下跌5.14%，繼續後財報跌勢。自2日發布財報後，Meta已下跌達30%。在發布疲弱財測後，Netflix再下跌1.97%，投資公司Needham表示該公司目前的戰略無法贏得串流媒體大戰。

在Frontier Airlines宣布與其合併後，廉航Spirit Airlines上漲17.17%。這項消息似乎提振了航空公司的普遍情緒，聯合航空和達美航空分別上漲3.78%和2.71%。

Peloton飆升20.93%，因報導指稱亞馬遜和Nike可能是這家互動健身設備製造商的可能追求者。在從摩根史坦利升評後，Snowflake上漲6.3%。

重大的通膨數據也即將公布，勞工部 將於10日發布1月消費者物價指數(CPI)數據。預計將顯示通膨以7.2%的年率上升，將是1982年2月來最大漲幅。