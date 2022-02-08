Frontier併Spirit 成美航空5哥

兩大廉航Frontier Airlines和Spirit Airlines已同意合併成為美國第五大航空公司。預計該交易將在今年下半年完成。

該交易價值66億元，由Frontier Airlines控制合併後新公司51.5%的股份，Spirit將持有剩餘的48.5%。Spirit股東持股將可獲得1.9126股Frontier股票 和2.13元現金。兩家公司表示，這筆交易代表每股Spirit股票價值為25.83元，較上周收盤價溢價19%。

尚未確定的是合併之後的航空公司名稱、誰將擔任CEO ，以及航空公司總部的位置。新航空公司的總裁將是Frontier現任總裁法蘭克(Bill Franke)，他也是其母公司Indigo Partners的管理合夥人。他在宣布該協議的新聞稿中表示，合併後的航空公司「將為消費者創造美國最具競爭力的超低價航空公司」。

Indigo Partners在2006年到2013年間持有Spirit股份，法蘭克當時出任該航空公司總裁，然後在Indigo出售該航空公司持股後辭職。之後不久，Indigo再以1.45億元從Republic Airways手中收購了Frontier Airlines。

自那次收購之後，總部位於丹佛的Frontier經由增開航點和航班穩步擴展其航線網路，通常瞄準西南航空等大型航空公司擁有強大影響力的城市。幾乎每次Frontier都成功地以低廉票價搶進市場，在尋求低價機票的旅客中站穩腳跟。

總部位於佛州 Miramar的Spirit過去10年也一直在積極擴張，並計畫在與Frontier合併後繼續推動此一戰略。Spirit CEO克里斯蒂(Ted Christie)在合併協議聲明中表示：「這項交易的重點是打造一個積極的超低價競爭對手，以為我們的客人提供更好的服務。」