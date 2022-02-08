美股最錢線／Peloton要賣 分析師掂斤兩

據傳亞馬遜 、Nike都有意收購陷入困境的Peloton，就連蘋果 和谷歌也都被點名。不過知情人士表示，Peloton尚未與任何對象展開談判，目前的收購評估還處於初級階段。不過分析師 們已迫不及待地提出最新評級和目標價。

Stifel分析師迪維特(Scott Devitt)給予Peloton「買入」評級，目標價40元。他表示目前雖不了解任何有關交易的可能， 但認為Peloton「適合任何大型科技或健身類的消費平台」。

Wedbush分析師尼克西(Tom Nikic)不認為NIke會收購Peloton。給予Nike「跑贏大盤」評級，目標價185元。

該分析師指出，雖然Nike有很多值得讚賞的地方，但收購Peloton的可能性「不在其中」。

首先，現在只是探索階段，很可能什麼都不會發生。其次，他懷疑收購是否具有戰略或財務意義，因為Nike將必須承擔巨額虧損，這可能會削弱公司在核心業務上的強勁成長。

但另一位Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)給予蘋果「跑贏大盤」評級，目標價200元。

他表示，對蘋果而言，收購Peloton將是一項重大的戰略舉措。如果亞馬遜、Nike或迪士尼採取防禦性阻攔戰略行動，積極收購Peloton，蘋果可能會被迫參與這筆交易。以主動立場來看，蘋果經由其Fitness+訂閱服務和Apple Watch戰略，將可利用Peloton服務和飛輪產品來顯著強化其醫療保健方案。

至於另一個潛在的收購者亞馬遜，Truist分析師史夸西(Youssef Squali)表示，若交易達成，這家科技巨頭將獲得很多好處，包括提升其Prime訂閱服務。該分析師給予Peloton「持有」評級，目標價68元。

他認為，亞馬遜推出可穿戴設備Halo進軍健康領域，Peloton可以與其整合，並有助於推動Halo進一步擴張。