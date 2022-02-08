我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

美股最錢線／Peloton要賣 分析師掂斤兩

財經新聞組／綜合報導

據傳亞馬遜、Nike都有意收購陷入困境的Peloton，就連蘋果和谷歌也都被點名。不過知情人士表示，Peloton尚未與任何對象展開談判，目前的收購評估還處於初級階段。不過分析師們已迫不及待地提出最新評級和目標價。

Stifel分析師迪維特(Scott Devitt)給予Peloton「買入」評級，目標價40元。他表示目前雖不了解任何有關交易的可能， 但認為Peloton「適合任何大型科技或健身類的消費平台」。

Wedbush分析師尼克西(Tom Nikic)不認為NIke會收購Peloton。給予Nike「跑贏大盤」評級，目標價185元。

該分析師指出，雖然Nike有很多值得讚賞的地方，但收購Peloton的可能性「不在其中」。

首先，現在只是探索階段，很可能什麼都不會發生。其次，他懷疑收購是否具有戰略或財務意義，因為Nike將必須承擔巨額虧損，這可能會削弱公司在核心業務上的強勁成長。

但另一位Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)給予蘋果「跑贏大盤」評級，目標價200元。

他表示，對蘋果而言，收購Peloton將是一項重大的戰略舉措。如果亞馬遜、Nike或迪士尼採取防禦性阻攔戰略行動，積極收購Peloton，蘋果可能會被迫參與這筆交易。以主動立場來看，蘋果經由其Fitness+訂閱服務和Apple Watch戰略，將可利用Peloton服務和飛輪產品來顯著強化其醫療保健方案。

至於另一個潛在的收購者亞馬遜，Truist分析師史夸西(Youssef Squali)表示，若交易達成，這家科技巨頭將獲得很多好處，包括提升其Prime訂閱服務。該分析師給予Peloton「持有」評級，目標價68元。

他認為，亞馬遜推出可穿戴設備Halo進軍健康領域，Peloton可以與其整合，並有助於推動Halo進一步擴張。

分析師 蘋果 亞馬遜

上一則

財經簡訊

下一則

財報通膨當前 股指平盤震盪

延伸閱讀

蘋果又買音樂新創事業：以人工智慧創作配樂的AI Music

蘋果又買音樂新創事業：以人工智慧創作配樂的AI Music
高薪搶人 亞馬遜最高基本年薪一口氣倍增至35萬

高薪搶人 亞馬遜最高基本年薪一口氣倍增至35萬
這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

亞馬遜、Nike評估收購派樂騰 看好健康福祉科技市場

亞馬遜、Nike評估收購派樂騰 看好健康福祉科技市場

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股1日連續第3個交易日上漲，1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。（美聯社）

美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

2022-02-01 16:43
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32
日經報導，中國計劃設立一個特殊機構，促成國內業者與英特爾等海外半導體巨擘的合作，以扶植軟體、原料及製造設備的發展重鎮。路透

日經：中國擬與英特爾等半導體巨擘共推晶片製造平台

2022-02-02 20:01

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回