荷蘭消費者和市場管理局(ACM)表示，蘋果公司雖宣布對其荷蘭App Store條款和條件進行新一輪變更，但它正在研究是否符合該國法律。ACM自1月24日以來每周對蘋果公司處以500萬歐元罰款，指稱該公司未能開放其App Store以允許荷蘭的交友軟體提供商使用支付替代方案。

Bumble併法交友軟體Fruitz

Bumble宣布收購法國交友軟體Fruitz，為該公司首次收購。交易條款並未透露。Fruitz成立於2017年，以4種不同的水果比喻來「鼓勵公開和誠實地交流約會意圖」。Bumble表示，Fruitz在1995年至2015年出生、剛接觸交友市場的Z世代中擁有廣泛的用戶群，有助該公司實現高成長。

孩之寶上季獲利超預期

孩之寶上季獲利和營收超過分析師預期，主要得益於電視製作業務的復甦以及調漲價格以應對供應鏈問題的衝擊。娛樂業務收入在截至12月26日的第4季增加了54%；淨利成長17%至20.1億元，超過分析師預期的18.7億元。經調整後每股獲利1.21元，高於預期的88分。

美商銀1月總支付額年增17%

美國商銀表示，其客戶1月總支付額為3350億元，較2021年1月增加17%。其中信用卡和借記卡支出增加16%至650億元，信用卡支出增加28%。美國商銀一位高管表示，客戶的支票和儲蓄存款餘額也同比增加15%。

特斯拉 和解協議 SEC調查

特斯拉表示已在11月收到美國證券交易委員會(SEC)的傳票，與當年達成的和解協議有關；該協議要求對該公司負責人馬斯克(Elon Musk)的重要推文進行審查。馬斯克去年11月詢問推特粉絲是否該出售其10%的特斯拉股份，引發特斯拉股價暴跌。涉及違反2018年與SEC達成的和解協議。

Meta威脅關歐洲臉書 、IG

如果不能繼續將用戶數據傳回美國，Meta 威脅要關閉歐洲的臉書和Instagram。這家社群媒體巨頭3日在其年報中發出警告。歐洲監管機構目前正在制訂新的法案，規範歐盟公民的用戶數據如何跨大西洋傳輸。臉書堅持採用新的跨洋數據傳輸框架，否則就無法繼續提供臉書等產品服務。