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抗疫近兩年 小企業主調整經營方式 樂觀面對挑戰

文／周芳苑

新冠疫情2020年春天爆發以來，小企業主備受衝擊，期間曾好轉，卻因病毐變種而再度受挫，一路跌跌撞撞，有些業者挺過來了，但仍面臨挑戰。

在紐約布碌崙經營精品紡紗工作室 Spiked Spin的湯普森(Briana Thompson)便在疫情下歷經千辛萬苦。

湯普森的工作室在疫情爆發前幾個月開張，生意剛起步就被迫關閉一年多，2021年5月重新營運，不料變種病毐omicron崛起、來勢涵涵，去年12月初再次暫停營業，一連好幾個星期。

幾番折騰後，這位32歲的小企業老闆迷惘，一再感受恐懼感的巨大衝擊，不知道身在何處？這一切究竟是怎麼回事？

還好，今年1月初工作室重新開放。但湯普森表示，整個經歷讓她耗盡積蓄和個人應急金，也因此更加堅定創辦工作室的核心使命，要為服務不足的社區帶來健康和福祉。

儘管方向堅定，湯普森知道眼前可能會面臨更多干擾。

根據高盛(Goldman Sachs)調查，全美足足有71%小企業主表示，最近新冠病例增加對其收入產生負面影響。高盛2020年4月疫情爆發後不久推動「小企業之聲」(Small Business Voices)計畫，為全美小企業發聲，共有1萬名小企業主參與，這項調查以其中1466人為訪查對象，巴布森學院(Babson College)和大衛賓德研究公司(David Binder Research) 受託於1月10日至13日進行調查。

美國小企業管理局(U.S. Small Business Administration)數據顯示，截至去年10月，全美有3170萬家小企業，佔所有企業的99.9%， 81%小企業沒有支薪員工，19%或600萬家公司有員工。

根據美國商會(U.S. Chamber of Commerce) 和大都會人壽(MetLife)每季編制的小企業指數(Small Business Index)顯示，疫情爆發後，小企業主的最大挑戰是獲得足夠收入，而通貨膨漲和遵守防疫協議也備受關注。

但也有樂觀訊息。去年10月公布的最新小企業指數創疫情以來最高紀錄，樂觀度得分63，高於2020年第二季創下的最低紀錄39.5。

工資和福利供應商Gusto經濟學家帕杜 (Luke Pardue) 表示，雇主看到長期積極前景、也意識到即將到來的成長，但在復甦之路上，Omicron和其他挑戰仍在。

通貨膨漲隱憂

通膨壓力下，業者不得不在調高商品價格和擠壓利潤之間抉擇。 根據勞工統計局，衡量商品和服務批發價的生產者物價指數(PPI)2021年上漲近10%。

小企業指數顯示，五分之三小企業主過去一年提高價格，另有些業主透過貸款或裁員因應通膨下的高成本。湯普森的工作室不提高價格，不得不另外想辦法。

供應鏈干擾營運

更麻煩的是，疫情開始以來一直困擾小企業的供應鏈中斷問題似乎不會很快消除。

高盛的調查發現，高達69%受訪業主認為供應鏈中斷對利潤產生負面影響；多數受訪者甚至認為，供應商基於訂單數量考量，偏好大企業、而非小型企業。

招工不易

尋找和留住適任員工也是小企業面臨的一大挑戰。 根據高盛的調查，目前正在徵才的小企業主中，87%發現很難招聘適任員工，97%表示招工不易造成傷害。

帕杜說，小企業工資往往不及大公司，想要吸引和留住人才必須加倍費心提供好處，諸如增加財務上的利益、施行疫苗令等，藉以保障工人財務和身體健康。

Gusto 和全國女性企業主協會(National Association of Women Business Owners)調查發現，同樣是女性企業主，執行疫情強制令下，31%業者招聘有困難，不強制打疫苗而招工有困難的比例高達43%。

樂觀的原因

根據最新小企業指數，儘管過去動盪、未來潛存障礙，77%小企業主對未來持樂觀態度。

商會小企業政策副總裁沙利文 (Tom Sullivan) 認為，這可歸因於企業主在疫情期間展現的信心和解決問題創新作法。

根據人口普查局，2021年新提交的商業申請近540萬份，創新高，高於2020年的430萬。

沙利文說，疫情期間，申請曲線由下滑轉而向上花了四個月，令人樂觀認為，儘管存在諸多不利因素，創新、企業主解決問題等力量足以逆風向前行。

湯普森認為，「樂觀」可說是疫情下倖存的直接成果。如今她正在全力進行亞特蘭大開設第二家工作室、推出數位產品的計畫，對未來熱烈期待。

疫情 指數 高盛

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