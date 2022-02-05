美股扳回前一日失地 顯示經濟仍在穩健成長

美股扳回前一日失地，投資人認為美國1月就業報告優於預期，顯示經濟仍在穩健成長，下周將把目光轉向1月的通膨數字。美聯社

美國股市暴跌創下近一年來最大跌幅後，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數周五在亞馬遜（Amazon.com）勁漲的領軍下，收復部分失地。投資 人認為美國1月就業報告優於預期，顯示經濟仍在穩健成長，下周將把目光轉向1月的通膨數字。

科技股集中的那斯達克綜合指數大漲1.6%，從前一天出現2020年9月以來最大單日跌幅扳回一城。史坦普500指數上漲0.5%，道瓊工業指數則小跌0.1%。不過，美股三大指數一周下來全都上漲，那斯達克漲2.4%，創去年12月底以來最大單周漲幅。史坦普500指數上漲1.5%，而道指也上漲1%。

費城半導體指數周五漲0.6%，台積電ADR漲近1%，在台股封關期間上漲2.9%。

美股本周收紅得來不易，因為周五直到下午，投資人信心才轉為正面，擺脫聯準會（Fed）將加速升息的顧慮。勞工部周五公布美國1月就業人口增加46.7萬，遠優於經濟學家原估的15萬。

Nuveen 基金經理人首席投資策略師尼克（Brian Nick）說：「市場對利率預期走高，但也認為經濟表現不錯 。」不過他也提醒，投資人「非常緊張，感覺找不到立足點」。

聯準會偏鷹既成定局，就由企業財報表現來一決勝負。Meta因財測不如預期，周四崩跌26%，市值一日內蒸發逾2,300億美元。亞馬遜則因上季獲利翻倍，股價狂漲14%，一日內市值暴增1,910億美元。兩家公司單日市值一消一長，雙雙寫下美國歷史紀錄。Meta同五繼續收跌0.3%。

那斯達克的波動率指數（NDX Volatility Index）本周高達29.9，上次達到如此水準是在2021年3月。同時，美國10年期公債殖利率攀升至1.930%，創下2019年12月以來水準。

下周四美國將公布1月消費者物價指數，預料年增率高達7.3%，是1982年以來最大漲幅。若高於此水準，只怕會更加催促聯準會升息的腳步。

Baker Avenue 資產管理公司首席策略師李普（King Lip）說：「投資人之所以按下重設鍵，是因為價值前挪不少。隨利率上揚，目前價位並不合理，因此一旦獲利出現閃失，這些股票就會遭到重懲。」

據路孚特（Refinitiv）統計，史坦普500指數成份股按預估獲利計算的本益比已由去年底的21.7倍降至19.5倍，史坦普500指數科技股的本益比則由28.5倍降至24.4倍。

不少投資人認為美股還有下跌空間。摩根士丹利分析師指出，史坦普500指數合理價位約在4,000，而周五收在4,500。