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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

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西南航16日恢復機上賣酒

西南航空2月16日起將在其長程航班上恢復酒精銷售。停售令在去年春天因酒醉乘客激增而延長。此舉進一步加劇了該航空公司與1萬6000名成員的空服員工會之間的緊張關係，該工會指恢復酒類銷售「不安全且不負責任」。西南航空在2020年3月疫情爆發後暫停酒精和其他服務。

必治妥獲利優於預期

必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb Co)第4季獲利優於預期，因血液稀釋劑Eliquis和抗癌藥物Opdivo的強勁銷售。上季獲利40.7億元或每股1.83元，高於去年同期的33.3億元或每股1.46元。營收為119.9億元，高於2020年的110.7億元。

Biogen阿茲海默藥遭查

製藥商Biogen接獲聯邦貿易委員會(FTC)類似傳票的民事調查要求，提交與其阿茲海默症治療藥物Aduhelm的批准和行銷相關文件。Biogen表示，它還收到證券交易委員會(SEC)的詢問，尋求有關Aduhelm去年6月在爭議聲中獲美國食品和藥物管理局(FDA)批准上市的相關資訊。

Snap獲利強 美國商銀喊買

Snap令人驚訝的強勁第4季和獲利能力，讓美國商銀認為它走在正確的軌道上，將其評級從「中性」調升至「買入」。在給客戶的報告中引用這家社交媒體強勁的上季業績指出，這家照片App營運商有能力應對蘋果的隱私變化和日益激烈的競爭。Snap上季獲利3200萬元，銷售額成長42%至13億元。

1月非農就業人數 意外大增

勞工部報告，即使Omicron病例激增可能讓數百萬勞工退場，但1月非農就業人數激增46.7萬人，失業率小升至4%。《道瓊》估計新增就業數為15萬，失業率3.9%。前幾個月數字也大幅上修：12月初值19.9萬上修至51萬；11月初值24.9萬飆增至64.7萬。光這兩個月就增加70.9萬。

Kohl's反購併 通過毒藥丸計畫

Kohl's Corp 4日 通過一項股東權益計畫，以保障自己免受惡意要約的影響。該零售商稍早表示，收到的幾項收購要約被低估了。這項慣稱為「毒藥丸」(poison pill)的股東權益計畫將於2023年2月到期。該方案是為避免惡意收購而採取的防禦性策略。

就業 勞工部 營收

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