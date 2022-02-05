美股最錢線／萬物齊漲 通膨短期難消

從好時(Hershey)到高樂氏(Clorox)和面紙製造商金佰利(Kimberly-Clark)，大型消費品製造商已宣布計畫更快或更全面地調漲產品售價，代表近40年來最快的通貨膨脹 可能不會很快消退。

高樂氏將在6月底前提高其85%的產品價格，高於之前規畫的70%，該公司部分品牌將進行多輪漲價。這家漂白劑製造商調降全年獲利預測，並表示預計其全年毛利率 將縮水約750個基點。

巧克力製造商好時表示，除了將於3月31日結束的第1季調漲價格外，還將在2022年上半年進一步提高售價。其主管沒有出具體數字。該公司表示，即使連續漲價，但預計其2022年毛利率仍將下降。

金佰利上周表示，隨著紙漿、勞動力和運輸成本繼續上漲，在2021年漲價4輪之後，今年將漲更多次。

疫情 導致的供需失衡推高了從大麥克到家庭必需品的所有商品價格，導致美國2021年通貨膨脹率以近40年來最快速度攀升。

花旗的數據顯示，美國8家最大上市飲料公司的平均調整後營業獲利率從2020年的26.4%降至2021年的25.7%。在美國大型家居用品公司中，2021年的平均稅前獲利率從19.6%降至19.4%，金佰利、高樂氏和高露潔棕欖(Colgate-Palmolive)的獲利率都受到衝擊。在食品公司中，平均獲利率從17.3%降至17.2%，卡夫亨氏(Kraft Heinz)、McCormick和金寶湯(Campbell Soup)均出現下滑。

吉百利(Cadbury)巧克力和奧利奧(Oreo)餅乾製造商億滋國際(Mondelez International)上月透露，今年可能會出現「多次定價浪潮」以跟上通貨膨脹的步伐。高露潔表示，它正在快速跟上半年而非下半年的一輪調價。

食品公司McCormick和General Mills本周也表示，預計未來幾個月消費者對物價變化的敏感性將會增加。