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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

史指那指走升 今年最佳單周

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和那斯達克指數4日收漲，走出今年表現最好單周，因為持續強勁的財報延續了科技股從1月暴跌中反彈的動能。

史指上漲23.09點或0.52%收4500.53點。以科技股為主的那指上漲219.19點或1.58%至1萬4098.01點。道瓊工業平均指數尾盤失守，小跌21.42點或0.06%至3萬5089.74點。

史指本周上漲1.5%。道指和那指本周分別上漲1.1%和2.4%，為今年來第二個走升單周。由於對利率上升的擔憂拖累科技股，主要股指上月走跌。

亞馬遜在強勁的財報獲利和雲端計算收入推動下上漲13.54%，引領美股走高；4日也是亞馬遜2015年來最佳單日走勢。Snap在公布財報後的第二天飆升58.82%。Pinterest上漲11.36%。

10年期美國國債殖利率躍升至1.9%以上，觸及2019年12月以來最高水平，之前1月就業報告顯示就業人數增加46.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為小增15萬人，甚至有些人預測會大幅下降。

隨著Fed轉向更積極地對抗通膨，指標殖利率已從2021年底的1.51%躍升，代表它將在今年放緩購債並多次升息。較高的利率讓股票承壓，尤其是估值較高的科技股。史指今年來下跌了5%。

殖利率 指數 就業

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