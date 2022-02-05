半導體拚擴產 加大資本支出

全球半導體製造商正進行重大投資 ，以努力滿足因晶片 短缺的加劇而不斷增加的需求。

全球最大晶圓代工製造商台積電 已承諾在3年內投資1000億元，提高其用於製造各種晶片的尖端晶圓產量。

該公司1月表示其資本支出將在2022年大幅成長47%，並補充說，今年資本支出將達400億至440億元，高於去年的300億元。

競爭對手英特爾去年3月宣布，將斥資200億元在亞利桑納州新建2座晶片廠。亞利桑納州擁有完善的半導體生態系統，在此開展業務的其他主要晶片業者包括On Semiconductor、恩智浦(NXP)和Microchip。

韓國最大企業三星電子上月透露，其2021年48.2兆韓元（401億美元）的年度資本支出中，有90%用於晶片業務。

研究公司Gartner估計，2021年全球半導體公司花費1460億元投入新廠和研發。台積電、三星和英特爾這3家全球最大晶片製造商就占了其中的60%。

研究公司貝恩(Bain)半導體分析師漢伯里(Peter Hanbury)表示：「與2016-2020年相比，2021-2025年期間的資本支出幾乎翻了一倍。」

他說，「這種成長是由於新的尖瑞科技越來越複雜，需要更精細的工藝步驟來製造晶圓並需要更昂貴的工具，製造商也需要增加許多產能來應對晶片短缺。」

一些不太出名的晶片製造商也計畫在今年增加支出。歐洲最大晶片製造商英飛凌2日表示，將額外支出24億歐元（27億美元）擴大業務以滿足需求。

與此同時，意法半導體(ST Micro)上周表示，計畫今年投資支出將較去年的18億元翻倍至36億美元，以滿足需求。其最大客戶包括電動車製造商特斯拉和iPhone製造商蘋果。