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晶片荒何時緩解？車廠樂觀 製造商唱衰

財經新聞組／綜合報導
車商對晶片荒下半年紓解感到樂觀。（路透）
車商對晶片荒下半年紓解感到樂觀。（路透）

包括通用(GM)、福特和現代等汽車製造商預測，近2年車用晶片的短缺將在2022年下半年緩解；但另一方面，半導體製造商卻預計復甦需要更長的時間。

在過去2周的財報中，通用汽車CEO巴拉(Mary Barra)預測下半年晶片短缺將消弭；福特汽車預測在第1季汽車銷量觸底後，下半年將出現顯著改善；現代汽車預測晶片供應在第3季將恢復正常水平。

但恩智浦和英飛凌等大型汽車晶片製造商預測，即使產量增加，但供應緊張仍將持續。

這種對汽車業面臨的最緊迫問題的兩極看法，延長了從新冠疫情中復甦的不確定性，並有可能阻礙其向電動化、安全和駕駛輔助功能等新型晶片密集型科技過渡的過程。

諮詢公司AlixPartners去年9月估計，晶片短缺將使全球汽車業在2021年損失2100億元的收入，並減少產量770萬輛。但汽車製造商堅信，情勢肯定已在轉變。

特斯拉去年透過編寫新軟體驅動晶片變化等策略來管控晶片供應，預計晶片短缺將持續到今年全年，然後在明年緩解。

然而，大型汽車晶片製造商並沒有這麼樂觀。英飛凌3日表示，今年下半年晶片供需平衡會出現改善，但對汽車製造商至關重要的成熟晶片市場仍將維持緊俏。

英飛凌CEO普洛斯(Reinhard Ploss)在投資人電話會議上表示，「供應限制遠未結束，並將持續到2022年。」恩智浦還表示，汽車業今年無法擺脫供需失衡的局面。

Bain & Company合夥人漢柏瑞(Peter Hanbury)說：「有幾座晶圓廠將在年底前上線，這將有助改善現況，但不能完全解決問題。」

意法半導體(STMicroelectronics)表示，一家晶片廠需要好幾年時間才能建成，而且還需要好幾年才能達到最大產能。該公司11月時預測，最快要到2024年或2025年晶片產能才能大幅增加。

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