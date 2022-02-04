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美股近日為何劇烈震盪？一大因素是流動性乾涸

編譯湯淑君／綜合外電
最近美股震盪劇烈，看得交易員目瞪口呆。 路透
最近美股震盪劇烈，看得交易員目瞪口呆。 路透

英國金融時報報導，本周來美國Meta、PayPal、Snap等個股劇烈震盪，反映上季財報結果令人訝異，但也讓投資人驚見一個現象：盤中流動性急縮，導致股票大額交易單更難成交。

「流動性」意指在不影響價格的情況下買進或賣出某項資產的容易度。美國股市規模51兆美元，一大特色是流動性佳。然而，過去兩周來，基金經理人察覺美股流動性惡化，完成大額買單或賣單的成本增加了，迫使一些交易員乾脆避免大單交易。

造市商GTS合夥人墨菲說：「盤中流動性乾涸得很厲害。2020年3月後就沒見過這種事。」

高盛策略師費許曼說，流動性「大幅減弱」，以至於過去兩周來，e-mini標普500指數期貨買進與賣出之間的價差動輒達到50美分，比健康市場常見的25美分價差多出一倍。e-mini標普500指數期貨是一種熱門工具，用來押注美股後市走向。

費許曼說：「流動性疲弱…可能放大市場波動。」

近來財報數據頻頻觸動股價暴漲暴跌。例如臉書母公司Meta股價3日崩跌逾25%，市值蒸發超過2,300億美元；PayPal財測不如預期，股價猛摔近25%；上個月，Netflix寫下近十年來最深跌幅紀錄。又如亞馬遜3日盤後股價暴漲約15%，社群媒體公司Snap更狂飆逾50%。

交易員把股市這種情況比喻作飛機撞上「氣穴」（air pocket），行情迅速轉變且倒向一邊，在市場波動甚劇的情況下，撮合鉅額交易（從數千萬美元到超過10億美元不等）的委託市場「大致形同關閉」。

某交易員說：「由於波動率升高，執行任何交易的買賣價差變得很大，很難撮合買賣雙方，因為買方要求折價以反映風險。」

股價 指數 美股

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