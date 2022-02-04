大勝臉書 社群媒體Snap和Pinterest雙雙公布強勁季報

社群媒體平台Snap周四盤後公布強勁財報後，股價瞬間暴漲。路透

受臉書母公司Meta令人沮喪的財測拖累，美國社群媒體 平台Snap和Pinterest的股價 周四（3日）都大跌，但兩家公司盤後雙雙公布強勁財報後，股價瞬間暴漲，都扳回正常交易時段的兩位數跌幅。推特股價也連帶走高。

Snap去年第4季營收 年增42%到13億美元、淨利為2,260萬美元或每股1美分，表現遠優於FactSet訪調分析師預估的營收12億美元、每股淨虧9美分。

上季的每日活躍用戶數比一年前成長20%到3.19億，超過華爾街預估的31.69億。

至於今年第1季，Sanp預測營收在10.3億到10.8億美元間。分析師預期10.1億美元。

另一社群媒體Pinterest也公布亮麗財報。上季營收比一年前成長20%到8.467億美元，優於市場預期的8.27億美元。依非通用會計準則（non-GAAP）計算出的淨利為3.39億美元或每股49美分，高於2020年同期的每股43美分和市場預期的45美分。

全球每月活躍用戶年減6%到4.31億，尤其是美國減少12%到8,600萬。但該公司在仰賴客戶賺取收入的表現比以前好，每位用戶平均貢獻的營收增加23%到1.93美元，美國用戶增加25%到7.43美元。

對於本季，Pinterest預估，比起去年同期，營收可望有高雙位數成長，完勝Meta周三預測成長3%到11%。

兩支個股周四盤後交易都大漲：Snap股價飆59%到39美元，逆轉先前在正常交易時段大跌23.6%的頹勢；Pinterest股價勁揚21%到29.65美元，稍早在正常交易時段下跌逾10%，因為投資人被Meta的黯淡前景嚇壞了，逃離社群媒體股。連10日才公布財報的推特在盤後交易也跟著大漲10%，周四收跌5.6%。