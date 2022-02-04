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Ulta砸5000萬 推廣黑人品牌

財經新聞組／綜合報導

Ulta Beauty CEO金貝爾(Dave Kimbell)表示，光是將黑人自有品牌上架是不夠的。

相反，他說，零售商希望確保這些品牌有更多粉絲追隨，並最終持久不墜，「上架是一回事，但成長是另一回事。」

Ulta計畫今年在多元化和包容性政策上投入5000萬元，包括投資以加強對新興品牌的支持。該公司打算啟動一個加速器計畫來指導有色人種企業，為它們提供初期500萬元的風險投資基金，並經由行銷將產品推向更多消費者，包括投入350萬元用於店內商品銷售，例如吸引購物者注意力的展示。

每年約有2500萬元支出將用於公司廣告、社交媒體活動和類似投資，以接觸不同背景的美容消費者。Ulta還計畫額外花費850萬元為黑人擁有、領導或創立的品牌進行廣告行銷。

許多零售商正擴大努力反映美國的多元性，包括銷售的產品、招聘和推廣的員工，甚至是廣告活動中的模特兒。Ulta與其競爭對手絲芙蘭(Sephora)一樣，都是28家簽署「15%承諾」(Fifteen Percent Pledge)公司之一；「15%承諾」在推動讓貨架上的黑人擁有產品與黑人人口成比例。

然而，零售商希望在貨架上增加更多由黑人創立的品牌的願望帶來新的挑戰。其中許多公司仍然是新手，幾乎無法獲得資金，也很少或根本沒有知名度。

Ulta正在建立多元化投資。這家零售商去年將其上架的黑人自有品牌數量從13個增加到28個，成長一倍多。該公司表示，它已接近實現其在貨架上占15%目標的一半。

其他零售商也開始努力支持年輕品牌。絲芙蘭、目標百貨(Target)和亞馬遜等公司擁有加速器計畫，致力於幫助由有色人種企業家領導的早期新創企業開發、測試和擴展產品。

黑人 零售商 投資

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