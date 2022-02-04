Meta重挫拖累 科技股轉悲觀

美股3日重挫，在臉書 母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。

尾盤跌勢加劇，那斯達克綜合指數 下跌538.73點或3.74%至1萬3878.82點，創2020年9月來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌111.94點或2.44%至4477.44點，為近一年來最大單日跌幅，科技類股是最大的拖累。道瓊工業平均指數下跌518.17點或1.45%至3萬5111.16點。

在上季獲利低於預期後，Meta Platforms暴跌26.39%。該公司還發布了弱於預期的本季營入財測。這是臉書母公司史上最大單日跌幅。

其他社交媒體個股跟隨Meta走低。Snap下跌23.53%，推特下跌5.56%。

與此同時，在最新上季財報數據顯示優質用戶成長放緩後，Spotify下跌16.76%。Pinterest和亞馬遜在收盤後公布財報，分別下跌10.32%和7.81%。

在科技股之外，道指成份股Honeywell下跌7.62%，該公司獲利微弱但營收低於預期，並提供低於預期的財測。

美國原油價格自2014年來首度站上每桶90元，讓人對通膨更加擔憂。

在經濟數據方面，勞工部 報告，截至1月29日當周初請失業金人數為23.8萬人，略低於預期。