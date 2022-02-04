美股最錢線／專家：史指2月恐疲軟

「逢低買入」一直是股市至理名言。自疫情 開始以來的走勢通常也證明了它的效益：自2020年初以來每次回跌後都會反彈至新高。

但美股 今年開局慘淡，聯準會(Fed)準備收緊貨幣條件和提高利率，等待逢低買入的投資 人可能最好降低預期，至少短期內如此。

史坦普500指數在2022年1月出現5.26%的負回報，為2020年3月在新冠疫情顛覆全球經濟後美股暴跌12.5%之後最糟單月。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)指出，從歷史上看，1月表現不佳之後，2月通常表現疲軟。根據溯自1960年的數據，在史指下跌超過5%之後，2月表現在過去7次有6次下跌，未來11個月的回報率也很低。除此之外，2月是史指自1950年以來全年最糟單月之一，僅次於9月。

迪垂克表示，「我們對上周美股大幅反轉感到鼓舞，相信正在形成一個實質的底部。」「但事實上，今年的波動將比去年大得多，如果1月走勢是個指標，投資人最好繫好安全帶。」

即使在疫情之前，逢低買入也已被證明是種制勝策略。在過去12年對史指的分析中，Compound Advisors的比列洛(Charlie Bilello)發現，自2009年以來，無論是經歷小幅下跌後快速復甦，或是經歷大跌之後垂直反彈，史指一直朝著新高前進。

Hodges Funds投資組合經理人馬歇爾(Eric Marshall)指出，投資人應該利用下跌作為買入機會，但並非盲目進場，而是利用更整體的回調作為升級投資組合的機會，「現在應該使用步槍而非霰彈槍。」

摩根大通策略師科蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新研究報告中表示：「我們認為美股已被拋售過度，因此再度建議逢低買入，尤其是周期性股票和小型股。」