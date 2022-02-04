警示不響 特斯拉 召回81萬車

特斯拉將在美國召回超過81.7萬輛汽車，因為當車輛啟動且駕駛人沒有繫好安全帶時，安全帶提醒鈴聲可能不會響起。美國國家公路交通安全管理局表示，此次召回涵蓋2021年和2022年份的Model S和Model X ，以及2017年至2022年的Model 3和2020年至2022年的Model Y。

需求強勁 雅詩蘭黛調升財測

化妝品製造商雅詩蘭黛調升全年營收 和獲利預期，押寶北美等西方市場對其倩碧護膚品和Tom Ford香水產品的強勁需求。預計今年淨銷售額將增加13%至16%，高於之前預測的增加12%至15%；調整後全年獲利在每股7.43元至7.58元之間，高於之前預期的7.23元至7.38元。

糖果漲價 Hershey調升財測

Hershey Co預測全年獲利高於華爾街預期。因假日需求旺盛以及巧克力和糖果價格上漲，上季獲利超過預期。預計全年調整後獲利在每股7.84至7.98元間，而預期為每股7.57元。上季淨銷售額從去年同期21.9億元增至23.3億元，淨利從去年同期2.914億元或每股1.39元增至3.556億元或每股1.62元。

初請失業金人數 低於預期

勞工部報告，截至1月29日當周初請失業金人數為23.8萬人，略低於《道瓊》估計的24.5萬人。有一周時間落差的持續申領人數減少4萬4000人至163萬人；經調整每周波動性後的4周移動平均申請數滑落至162萬，為1973年8月4日以來最低。

PS5難產 拖累索尼 市值

索尼調降其旗艦PlayStation 5遊戲機的銷售預測，並面臨來自競爭對手微軟的更大挑戰。該公司股價自年初以來下跌約13%，市值蒸發了257.1億元。索尼2日將PS5的全年銷售目標從1480萬台調降至1150萬台，主因晶片短缺。索尼上季售出390萬台PS5，低於2020年同期的450萬台。

Prime年費 漲至139元

亞馬遜第4季營收增加9%至1374億元，略遜預期；對電動車公司Rivian的投資獲得近120億元的收益。並宣布把Prime會員年費從119元提高到139元。該公司上次調升Prime年費是在2018年，當時從99美元漲到119元。雲端計算業務(AWS)營收增加近40%，達177.8億元，超過預期。