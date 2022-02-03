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受通膨影響 今年情人節支出估239億 史上次高

財經新聞組／綜合報導
玫瑰花在情人節通常價格會大漲。（路透）
玫瑰花在情人節通常價格會大漲。（路透）

愛神邱比特就要解除隔離。根據全國零售聯合會(NRF)的數據，2022年情人節的支出預計將達到239億元，為史上第二高。

平均而言，美國人將在糖果、卡片、鮮花和其他浪漫的禮物上花費175.41元，高於2021年的164.76元。

根據LendingTree對近2100名成年人的另一項調查，處於戀愛關係中的人會花更多的錢，平均為另一半支付208元。

LendingTree信用卡專家舒茲(Matt Schulz)說：「通貨膨脹通常會讓一切變得更加昂貴，所以我對支出預計會高於前幾年並不感到驚訝。」

例如，一打玫瑰花在情人節當天的售價約為100元，現在可能會更貴，特別是如果它們是進口的。一個心形的巧克力盒也一樣，當然還有珠寶。

舒茲補充說，情侶們今年也更有可能選擇晚上外出約會，因為去年此時受新冠病毒相關的限制，在餐廳吃飯或看表演變得十分困難。

而一些前兩年在網路上認識的朋友，今年可能已經準備好面對面相見。

然而，即使科技影響了約會的方式，傳統的性別角色不同仍然存在。男性在2月14日當天的花費可能明顯高於女性，平均為235元，而女性僅有119元。

根據銀行App Monifi的另一項支出調查，去年花費超過500元的男性近35%，而女性只有24%。

Monifi財務專家辛格頓(Leigh Singleton)建議為此類特別支出預留一個單獨帳戶，而不是將所有長期儲蓄目標混在一起，「這會讓你更能了解可以花多少錢。」

WalletHub發現，在消費方面，大多數人已開始謹慎購買可自由支配商品，並且不太依賴信用卡；與去年相比，今年願意為了情人節禮物而負擔卡債的美國人少了17%。

信用卡 儲蓄 通貨膨脹

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