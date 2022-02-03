上周房貸利率 疫來新高

上周房貸利率繼續飆升。30年期固定利率房貸平均合同利率從3.72%上升至3.78%，根據抵押銀行家協會(MBA)的數據，這是2020年3月以來的最高利率。一年前，該利率下降了86個基點。經季節調整後，房貸再融資的申請案上周增加18%，成交量仍較一年前同一周低50%。

私有化特斯拉 調查為真

根據律師提交的法律文件，特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在2018年推文表示計畫將特斯拉公司私有化「完全真實」，指控這則推文是欺詐的投資人搞錯了。在提交法庭的文件中顯示，沙烏地阿拉伯主權財富基金的確同意支持馬斯克將公司私有化的企圖。

1月就業 人數 意外衰退

薪資單處理公司ADP報導，由於Omicron變種病毒傳播重擊了招聘，美國企業在1月出現一年多以來首次就業衰退。本月民間就業人數減少30.1，與道瓊估計的增加20萬大相逕庭，較12月下修的77.6萬增幅明顯大跌。這是ADP自2020年12月以來首次報告就業負成長。

Starlink企業方案 每月500元

SpaceX默默推出針對企業客戶的Starlink衛星聯網服務的更新、更強大的「高級」(Premium)套餐。這項在官網上新增的套餐選項是以消費者為主的標準服務的5倍，Starlink Premium需預付可退還的500元的押金，天線和路由器的費用為2500元，服務費為每月500元。

Calm收購Ripple Health

休閒App Calm宣布收購Ripple Health Group。Ripple的CEO高大衛(David Ko)將與Calm的聯合創始人史密斯(Michael Acton Smith)一起擔任Calm的聯合CEO。Ripple是一家健康科技公司，致力於為人們與適當的醫療保健建立聯繫。收購後，Ripple團隊將專注於建立心理健康服務Calm Health。

Meta獲利 低於預期

臉書母公司Meta上季獲利令人失望。每股獲利3.67元，低於預期的3.84元；營收336.7億元，高於預期的334億元；每日活躍用戶(DAU)19.3億，未達分析師預期的19.5億；每月活躍用戶(MAU)29.1億，低於預期的29.5億；預期第1季營收在270億至290億元間。低於分析師預期的301.5億元。