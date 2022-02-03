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Alphabet上季財報強勁 帶動股指連升4日

財經新聞組／綜合報導

美股2日連續第4個交易日上漲，因為Alphabet憑藉其強勁的上季財報推動了科技股走升。

史坦普500指數上漲42.84點或0.94%報4589.38點。道瓊工業平均指數上漲224.09點或0.63%至3萬5629.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲71.54點或0.5%至1萬4417.55點。

在大型科技公司繼續發表強勁的上季業績和財測後，隨著投資人將注意力重新集中在財報季，導致1月美股拋售的大型科技股一直是這4個交易日以來反彈的主要推力。

谷歌（Google）母公司Alphabet上季財報數據超過分析師預期，股價飆升7.52%。該公司上季營收和獲利超出預期，並宣布1分20的股票分拆。

晶片製造商Advanced Micro Devices因強勁的獲利和財測上漲5.12%。高通在收盤後發布財報前上漲6.25%。Match Group上漲5.28%，該公司的獲利成長超過分析師預期。

PayPal在發布令人失望的本季財測並歸咎於預貨膨脹後下跌24.59%。星巴克上季獲利未達預期並調降2022財年獲利目財測，股價小跌1.04%。

在經濟數據方面，ADP報告，1月私人就業人數減少30.1萬人，低於12月的增加80.7萬人。接受「道瓊」調查的經濟學者預計1月將增加20萬個私人工作崗位。

指數 股價 道瓊

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