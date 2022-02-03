美商銀警告今年波動性大增 「投資人最好謹慎」

美國商銀證券美國股票 和量化研究主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)建議，投資人今年最好謹慎行事。

即使2月開局強勁，但她警告，一個混亂的盤整走勢即將到來：「今年將是讓人對波動感到震驚的一年。」

與此同時，華爾街 似乎處於逢低買入模式。道瓊工業指數 、史坦普500指數和那斯達克指數在經歷了艱難的1月之後連續4個交易日上漲。

蘇布拉曼尼亞說：「我認為現在不是大量買進史指的時機。」「我相信今年史指不會有豐厚的回報。」

她的史指目標價4600點位居華爾街倒數第二，略高於2日收盤價。

她說，「從現在開始直到年底，股指將多次觸及這個目標，美股將出現大幅波動。」

而且，蘇布拉曼尼亞相信聯準會(Fed)不會出手相救，「我們需要放棄資產通膨已經過去的想法，現在其實正走向實質通膨。」

美國商銀經濟團隊預測，Fed今年將升息7次。蘇布拉曼尼亞預計這些舉措將給市場的熱門類股帶來劇烈的痛苦，「我不認為市場正在定價。在貼現率上升的環境中，這些長期成長型股票有些會受到傷害。因為它們占史指權重相當大。」

蘇布拉曼尼亞建議投資人：避免在資本自由化和低獲利時代大漲的大型科技股和成長型類股；相反地，應尋找股價偏低的優質股票。

她說，「好消息是，與2008年和2009年相比，企業和消費者持有的現金要多得多。」「對於現金充裕的公司來說，目前其實可能是個更好的環境。」

蘇布拉曼尼亞以能源為例。它是近日表現最好的類股，「它仍然提供比通膨保障債券更高的自由現金流。而且它仍是經理人最低估的類股之一。」

她還看好小型股和價值型股票，包括金融和醫療保健，「我今年會推薦善用波動性來作為買進高質量、自由現金流的個股。」