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美國今年GDP預測值 高盛調降0.2個百分點至3.2%

財經新聞組／綜合報導
今年美國GDP可能成長有限。（圖：歐新社）
今年美國GDP可能成長有限。（圖：歐新社）

去年下半年以來，高盛頻頻調降美國經濟成長預期，隨著財政紓困放緩和疫情復燃，高盛再次揮刀大砍美國經濟成長預期。

在最新報告中，高盛團隊調降美國第1季和全年GDP的預測，這是去年7月以來，高盛第6次調降。

高盛將第1季GDP季成長率預測調降1.5個百分點至0.5%；將第2季預測調升0.5個百分點至3.5%，因預期Omicron疫情消退後出現反彈；將第3季預測從2.75%略微調升至3%，而第4季增速預測保持2.0%不變。合計高盛對2022年平均GDP的預測降低0.2個百分點至3.2%。

然而，高盛指出，若以年增率觀察，就能看出從2021年至2022年經濟急劇減速，這在2022年第4季的年增率中反映出來。高盛預計該成長率將為2.2%，之前為2.4%。

高盛表示：「隨著財政支持的消退，以及近期病毒的傳播對服務支出造成壓力，並延長供應鏈中斷的時間，經濟成長可能在2022年突然放緩。」

高盛指出，2022年美國經濟成長將快速放緩的原因有三：

一、財政刺激放緩。高盛計算，2021年，財政支持使實際可支配收入比疫情前平均趨勢高出5%，但隨著兒童稅收抵免政策到期，可支配收入可能已低於趨勢水平，並將在2022年比疫情前平均低1%，即使勞動收入強勁成長也一樣。這種下降將對消費者開支造成壓力。

二、Omicron疫情打擊服務業支出。高盛預計，美國第1季GDP成長率可能特別疲軟，因為財政拖累將伴隨著變種病毒疫情的打擊。數據顯示，自12月初以來，對疫情敏感的服務支出大幅下降，1月整體實際服務支出下降了0.6%。

三、持續的供應鏈中斷。高盛指出，疫情的傳播也打擊了經濟的供應面，勞工缺勤率在1月初達到3.5%的峰值，而新的國際限制措施可能會延長供應鏈中斷和國內生產中斷，這可能會對第1季的庫存積累和出口造成壓力。

高盛 疫情 供應鏈

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