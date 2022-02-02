Fed今年升息幾次？預測最多7次

隨著時序進入2月，華爾街 預測聯準會(Fed) 2022年的緊縮性貨幣政策將比以往更加激進。到目前為止，市場普遍認為，Fed從3月開始升息 幾乎已成定局。

但爭論更激烈的是：Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)的升息是否將比以往更加激進，因為Fed正面臨美國幾十年來最強勁的通膨步伐。

至於Fed何時開始縮減資產負債表，市場普遍預計介於5月到7月間，但市場對此也存在不少爭議。不過Fed在1月會議中明確表示，新冠疫情期間的債券購買計畫將於3月結束。

2022年Fed會升息幾次？華爾街目前對升息次數的預測從3次至7次不等，預計聯邦基金利率 年底時將達1.25-2.00%；目前的利率區間在0–0.25%。

以下是華爾街金融機構對於Fed今年升息次數的預測和看法：

巴克萊銀行預計升息3次。理由：「由於儲備餘額超過4兆元，而Fed的逆回購工具有近1.5兆元，預計短期利率將很難大幅高於利率下限。」

摩根史坦利預計升息4次。理由：「如果升息步伐需要比以往更快，Fed就會這麼做，而且它已展現出緊迫性和靈活性。」

高盛預計升息5次。理由：「我們正觀察到一種風險，即FOMC在每次會議上都想採取一些緊縮性措施，直到通膨形勢發生變化。」

法巴銀行預計升息6次。理由：「Fed主席鮑爾發表言論，認為這次緊縮周期與上次不同，這代表Fed傾向於比市場和一般預測的更劇烈地緊縮貨幣政策。」

美國商銀預計升息7次。理由：「Fed幾乎已經承認它嚴重落後於通膨現況。我們預計今年將升息7次、每次25個基點；聯邦基金利率峰值將達到 2.75-3.00%，這應該會對經濟產生拖累效應，對2023年經濟成長構成壓力。」