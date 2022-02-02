擺脫上月疲弱 股指連漲三日

美股1日連續第3個交易日上漲，因為華爾街 在經歷了瘋狂的1月之後重新站穩腳跟。

道瓊工業平均指數 上漲273.38點或0.78%至3萬5405.24點。史坦普500指數上漲30.99點或0.69%至4546.54點。那斯達克綜合指數上漲106.12點或0.75%至1萬4346點。

銀行股領漲，高盛和摩根大通分別上漲2.64%和1.72%。富國銀行也上漲3.35%。

指標10年期美國國債殖利率 上升2個基點，突破1.8%，讓銀行股受到提振；即使美國1月製造業數據顯示出更多通膨上升跡象。

Netflix和Meta Platforms等大型科技公司提振了股指，分別上漲7.02%和1.83%。Alphabet也上漲1.73%。

1日的走勢擴大了華爾街為期2天的反彈，結束了動盪的1月。

FactSet 數據顯示，到目前為止的財報季表現穩健，78.5%的史指公司公布的業績超過獲利預期。

UPS財報的獲利優於預期，並提高單季股利，使該股上漲14.08%。埃克森美孚上季獲利和營收同比增加超過80%，優於預期，股價上漲6.41%。

美國供應管理協會(ISM)表示，1月製造業指數為57.6，較12月下降1.2點。數據還顯示，物價環比上漲7.9個百分點至76.1，這是通膨上升的跡象。