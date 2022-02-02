伍德看好電動車 買進特斯拉

被譽為「女股神」的伍德(Cathie Wood)領導的方舟投資管理公司(Ark Investment Management)31日進一步看好電動車的未來，即使其股價 表現疲軟，她依然擴大買進特斯拉 和小鵬汽車 這兩支電動車股票。

她操盤的資金管理公司買進4萬2124股特斯拉股票，根據31日收盤價估計，價值3945萬元。

這是Ark Invest在特斯拉股價超過1000元連續數月後，今年第二度買進。Ark Invest將特斯拉視為其最大的投資之一。伍德是特斯拉的死多頭，她看好特斯拉股價有能力在2025年上看3000元。

瑞士信貸將該股從「中性」調升至「跑贏大盤」，並維持1025元的目標價，特斯拉股價31日收盤上漲10.68%至每股936.7美元。今年以來該股下跌了21.9%。

Ark Invest 31日經由Ark Innovation ETF(ARKK)和Ark Next Generation Internet ETF(ARKW)買進特斯拉股票。Ark Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)也持有特斯拉股份。

在31日交易前，這3支ETF持有特斯拉146萬股，價值12.5億元。

雖然上周財報獲利超過預期，但特斯拉股價仍面臨壓力。馬斯克告訴投資人特斯拉尚未開發售價2.5萬元平價版電動車，且今年不打算生產新車型，之後股價暴跌。

伍德的資金管理公司還加碼在美掛牌的中國電動車製造商小鵬汽車股票5萬5178股，估計價值190萬元。

小鵬股價31日上漲9.14%，收於每股35美元。該股今年以來下跌30.2%。

這是Ark Invest今年第二度買進小鵬汽車；其基金自12月初以來一直擁有持股。

小鵬汽車在2021年交車9萬8155輛電動車，高於熱門競爭對手蔚來汽車的9萬1429輛和理想汽車的9萬491輛。

ARKQ在1日交易前持有小鵬汽車62萬9269股，價值2023萬元。